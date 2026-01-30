Sólo dos derrotas del Sevilla en Mallorca en 18 visitas durante el siglo XXI
Nueve triunfos es el balance de los nervionenses en la historia de la Liga en sus visitas a la isla
Un giro al estilo Quique
El Sevilla, que el lunes cerrará en Mallorca la vigésima segunda jornada liguera, sólo ha perdido dos de los dieciocho partidos que ha disputado en terreno bermellón durante el siglo XXI, periodo en el que además ha cosechado allí ocho empates y otras tantas victorias.
Los tres últimos partidos de la serie depararon los tres resultados posibles: empate a cero la temporada pasada, 1-0 la anterior, cuando decantó el resultado Larin, y triunfo visitante por la mínima, con gol de Gudelj, en la campaña 2022-23.
Estos buenos resultado del Sevilla en Son Moix contrastan con su dificultad para vencer en el viejo Luis Sitjar, donde sólo sumó un triunfo en las veintidós visitas que giró el siglo pasado, un 1-2 en la temporada 1969-70 con goles de Bergara II y Acosta frente al del local Robles.
Así, el balance global entre dos contendientes en la capital balear favorece al Mallorca, que ha obtenido trece victorias frente a los nueve triunfos del Sevilla y a los dieciocho empates registrados.
