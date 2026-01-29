Posibles rivales del Betis en octavos de final de UEFA Europa League

El Real Betis Balompié ha conseguido, con la victoria en La Cartuja ante el Feyenoord, clasificarse para los octavos de final de la UEFA Europa League en una jornada totalmente frenética con 18 partidos en directo y los aficionados pendientes de la clasificación para ir dilucidando los posibles enfrentamientos de la siguiente ronda. Finalmente, con el gol del Lille en los últimos instantes, el conjunto verdiblanco queda 4º.

El procedimiento es el siguiente. El conjunto verdiblanco se enfrentará a uno de los equipos que ocupen las posiciones 13, 14, 19 o 20 de la tabla al haber quedado cuarto. Este entre ellos (13 vs 20 y 14 vs 20) jugarán la eliminatoria previa y el 27 de febrero será el sorteo en el que el conjunto verdiblanco conocerá el lado del cuadro por el que irá y, por tanto, al ganador de esos dos partidos con el que se las verá en octavos. Tras el cierre de la jornada 8 de la Europa League, esos cuatro equipos son: Fenerbahçe, Panathinaikos, Plzen y Nottingham Forest.

Las fotos del Betis - Feyenoord / Antonio Pizarro

Así queda la clasificación de la UEFA Europa League

Lyon - 21 pts. Aston Villa - 21 pts. Midtjylland- 19 pts. Betis - 17 pts. Oporto - 17 pts. SC Braga - 17 pts. Friburgo - 17 pts. Roma - 16 pts. Genk - 16 pts. Bolonia - 15 pts. Stuttgart - 15 pts. Ferencvaros - 15 pts. Nottingham - 14 pts. Viktoria Plzen - 14 pts. Estrella Roja - 14 pts. Celta - 13 pts. PAOK - 12 pts. Lille - 13 pts. Fenerbahçe - 12 pts. Panathinaikos - 12 pts. Celtic - 11 pts. Ludogorets - 10 pts. Dinamo - 10 pts. Brann - 10 pts.

Las fechas de la competición

A partir de este momento, estas son las fechas señaladas para los de Manuel Pellegrini en la competición continental. Los partidos serán el 12 de marzo y el 19 (este último en La Cartuja, al haber pasado entre los ocho primeros) correspondientes a los octavos de final.