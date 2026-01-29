El Betis se gana con mérito un sitio entre los ocho mejores de la Europa League (2-1)

El Real Betis Balompié ya está donde quería estar. Y no es una frase hecha. El conjunto verdiblanco se impuso al Feyenoord en el Estadio La Cartuja y certificó su presencia entre los ocho primeros de la Liga Europa, un objetivo de enorme valor estratégico que le permite evitar la eliminatoria intermedia de febrero y aliviar un calendario muy condicionado por el elevado número de lesionados. Fue una noche europea construida desde una primera parte convincente, llena de talento y, sobre todo, eficacia, y sostenida después con oficio, aunque no sin sufrimiento, en una segunda mitad mucho más exigente de lo esperado.

El partido arrancó con un ritmo alto, casi desordenado, con ataques en ambas áreas y con un Feyenoord decidido a no especular. En ese escenario abierto, el Betis encontró pronto una ventaja competitiva clara: la precisión. Los de Pellegrini fueron infinitamente más certeros en los metros finales. A los seis minutos ya habían celebrado un gol de Abde tras una excelente combinación entre Pablo Fornals y Antony, aunque el VAR terminó anulándolo por una falta previa del brasileño. Fue una acción rigurosa, de esas que pueden señalarse o dejar que sigan, pero que ya reflejaba la claridad ofensiva de los verdiblancos.

Acierto El equipo de Pellegrini resolvió el partido desde la eficacia y el talento en la primera mitad y supo gestionar su ventaja pese al empuje final del Feyenoord

El Feyenoord respondió con llegadas constantes, casi siempre buscando a Larin, que encontró espacios con demasiada facilidad. Ahí apareció la figura de Pau López, determinante durante todo el encuentro. Su paradón en el minuto 26, a bocajarro y tras un centro lateral de Borges, sostuvo a los anfitriones y evitó un empate que habría cambiado el partido.

El golazo de Antony

El 1-0 llegó en el minuto 17 y fue una acción que explica por sí sola la calidad de Antony. El brasileño recogió un balón en el borde del área, sin apenas armar el cuerpo, y ejecutó un golpeo limpio con la izquierda que se coló cerca de la escuadra. Un golazo que encendió el estadio y confirmó que el extremo sigue siendo un futbolista decisivo en esta versión del Betis.

Calidad Antony lideró al Betis con un gol y una asistencia decisivos en una noche europea que confirma el crecimiento del equipo en la Liga Europa

Lejos de replegarse, el equipo verdiblanco siguió atacando, aunque sin dejar de mostrar ciertas fragilidades defensivas, especialmente por sus flancos, donde Borges y la habilidad de Hadji Moussa generaban peligro continuo. Aun así, el Betis mantuvo la personalidad y volvió a golpear en el minuto 32. Otra vez Antony, esta vez con un centro medido, encontró la llegada de Abde, que cabeceó picado al centro de la portería para firmar el 2-0. Fue una acción tan bien ejecutada como representativa del plan.

Hubo también gestos que explican el compromiso colectivo, como la pelea de Antony en el minuto 38 por evitar que un balón se perdiera por la banda contraria, celebrada por el público casi como un gol. El Betis se fue al descanso con una ventaja merecida, aunque con la sensación de que atrás estaba concediendo más de lo deseable.

Un seguro Pau López sostuvo al conjunto verdiblanco en los momentos más delicados con varias intervenciones clave que evitaron un desenlace mucho más apretado

La segunda parte cambió el escenario. El partido se volvió más frío, más controlado, y el Betis dio un paso atrás para proteger su ventaja. Durante muchos minutos, esa gestión le vino bien, porque redujo el número de situaciones y permitió que el reloj avanzara. Sin embargo, el Feyenoord no dejó de atacar y siguió encontrando a Larin en posiciones claras. De nuevo, Pau López sostuvo al equipo con intervenciones decisivas.

El problema apareció cuando el Betis empezó a jugar demasiado con el tiempo y se fue saliendo del partido. El gol de Tengstedt en el minuto 77, aprovechando una salida del guardameta verdiblanco para marcar de rosca desde fuera del área, apretó el marcador y obligó al Betis a convivir con el alambre en el tramo final. Ni siquiera la fea lesión de Shaqueel Van Persie, que dejó al Feyenoord con uno menos y ofreció una imagen emotiva junto a su padre en la banda, tranquilizó del todo el cierre.

Éxito El equipo de Pellegrini alcanza los octavos de final de forma directa y se ahorra una eliminatoria intermedia en febrero, un alivio clave en un calendario marcado por las bajas

Ahí el Betis sufrió, pero también supo resistir. No brilló, pero entendió lo que exigía el contexto. El objetivo estaba claro y no se escapó. La celebración fue lógica. Porque más allá de una segunda mitad más discreta, el Betis cumplió con lo esencial: ganar, cerrar la fase liga y colocarse cuarto entre los mejores ocho de Europa. Y eso, en el momento actual, es una magnífica noticia.

La victoria ante el Feyenoord también confirma que el Betis sabe competir en Europa más allá de su brillantez ofensiva. La combinación de experiencia y juventud permitió a Pellegrini gestionar los momentos difíciles, mantener la cohesión del equipo y cerrar la fase de grupos con confianza. Ante un rival peligroso por su ataque constante, cada jugador entendió su rol, desde los veteranos que controlaron el juego hasta los más jóvenes que aportaron intensidad y determinación.

Además, este triunfo refuerza la idea de que el Betis puede aspirar a más que simplemente avanzar en la Liga Europa. La capacidad de marcar diferencias en momentos clave, la solidaridad defensiva cuando la ventaja se puso en riesgo y la eficacia ofensiva en la primera mitad muestran un equipo equilibrado, capaz de conjugar talento individual y trabajo colectivo para competir al máximo nivel. Y, lógicamente, cabe esperar más conforme vaya recuperando piezas, algo que podrá hacer en el mes que se quita hasta la próxima eliminatoria.