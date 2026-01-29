Nueva fecha para la tractorada en Sevilla en protesta por Mercosur y los recortes de la PAC: 10 de febrero

La concentración de agricultores y ganaderos, acompañados de tractores, cuya celebración estaba prevista para este jueves en Sevilla ante la subdelegación de Gobierno en protesta por el acuerdo de Mercosur y los recortes de la PAC se celebrará finalmente el próximo 10 de febrero

La convocatoria de las principales organizaciones agrarias para este jueves coincidía con con más de 30 protestas provinciales en el resto de España, peroque quedó aplazada como consecuencia de la activación del nivel 1 del Plan Municipal de Emergencias de Sevilla.

Asaja-Sevilla, Cooperativas Agro-alimentarias de Sevilla, COAG Sevilla y UPA Sevilla han trasladado hoy a la subdelegación de Gobierno está nueva fecha, en coincidencia con el debate en la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo de la Cláusula bilateral de salvaguardia del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur y del Acuerdo Interino de Comercio UE-Mercosur para los productos agrícolas.

Las organizaciones convocantes aseguran que esa cláusula de salvaguarda, que ya han manifestado que no cumplirán los países de Mercosur, "no supone ninguna garantía para el sector mientras no se realicen inspecciones paralelas en los países de origen de las mercancías y no se cuente con una autoridad europea independiente de control en los puertos europeos. Por lo que el campo andaluz mantiene su rechazo a este acuerdo tan lesivo para nuestras producciones".

El acuerdo de Mercour, afirman, es sólo la "puntilla" de una larga lista de problemas derivados del ninguneo al sector agrario. Mencionan, entre otras cosas, la reducción de activos agrarios, el abandono y el cierre de explotaciones y el hundimiento de la cabaña ganadera. "El campo andaluz necesita oxígeno. Por ello, las organizaciones convocantes vamos a dar la batalla frente al acuerdo UE-Mercosur y el resto de acuerdos comerciales con terceros países en los que la agricultura constituye casi siempre la moneda de cambio; y frente a la falta de garantías presupuestarias en la nueva PAC, el aumento de los costes de producción y una burocracia que asfixia al sector y acaba repercutiendo en los consumidores", afirman

Los agricultores sevillanon mantienen su plataforma reivindicativa y la campaña de movilizaciones que se inició en diciembre de 2024 con la primera protesta masiva ante el Ministerio de Agricultura contra el acuerdo de Mercosur y que tuvo su continuidad con las celebradas en julio y diciembre de 2025 en Bruselas y la de enero de 2026 en Estrasburgo