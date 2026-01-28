Seis calles de Sevilla estrenan zona azul este jueves 29 de enero: dónde se ubican y precio

Diego de Riaño es una de las calles que incorpora zona azul a partir de este jueves

El Ayuntamiento de Sevilla pondrá en marcha a partir del jueves 29 de enero de 2026 la ampliación del estacionamiento regulado en seis calles situadas en el entorno del Prado de San Sebastián y la zona de la Pirotecnia, una actuación destinada a favorecer la rotación de vehículos en un área con una elevada presencia de sedes administrativas y oficinas.

Esta medida se enmarca dentro de las ordenanzas fiscales municipales de 2026 y supone la incorporación a la zona azul de las siguientes vías:

Avenida de la Borbolla

Avenida de Portugal

Calle Diego de Riaño

Calle Ciudad de Ronda

Calle Infante Carlos de Borbón

Calle Infanta Luisa de Orleans

Aunque inicialmente la entrada en vigor estaba prevista para el 1 de enero, los trabajos previos realizados por los operarios de la Delegación de Movilidad han obligado a retrasar su implantación hasta finales de mes. En las seis calles afectadas ya son visibles las líneas discontinuas pintadas en color azul que delimitan las nuevas plazas reguladas.

La ampliación permitirá habilitar cerca de 250 nuevas plazas de zona azul en este entorno. En concreto, se crearán 100 plazas aproximadamente en la calle Diego de Riaño, alrededor de 20 en la avenida de Portugal, 42 en Infante Carlos de Borbón, 46 en Infanta Luisa de Orleans y 49 en Ciudad de Ronda.

Tal y como avanzó este periódico el pasado verano, esta actuación responde a la necesidad de compensar la pérdida de plazas de aparcamiento provocada por las obras del Metrocentro y otras intervenciones urbanas ejecutadas en la zona. La propuesta fue elaborada por el Servicio de Movilidad, que, contó con el consenso vecinal.

La medida no perjudicará a los residentes, que podrán acogerse a una tarifa plana mensual, sin verse obligados a abonar el precio general de 1,70 euros por dos horas de estacionamiento, ni quedar sujetos al horario habitual de regulación.

La gestión del estacionamiento regulado continuará en manos de Aparcamientos Urbanos de Sevilla (Aussa), empresa participada por Tussam, en el marco del nuevo modelo que el Ayuntamiento prevé implantar tras la renovación del contrato, con el compromiso de mantener o incrementar el número de plazas reguladas, que actualmente ronda las 7.300 en toda la ciudad.

La nueva zona azul entrará en funcionamiento a las 9.00 horas del jueves 29 de enero, conforme a la Ordenanza de Circulación de Sevilla. Durante los dos primeros días, 29 y 30 de enero, el personal de control realizará labores informativas sin imponer sanciones. A partir del 31 de enero, los vehículos que estacionen sin el correspondiente ticket podrán ser denunciados.