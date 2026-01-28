Las VPO de alquiler asequible en Sevilla Este estarán listas a finales de 2028

La nueva zona residencial compuesta por viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible en Sevilla Este estará lista a finales de 2028. La edificación de 843 viviendas -619 en régimen de alquiler asequible y 152 en calidad de alojamientos transitorios- comenzará a mediados de abril. A partir de ahí, la promotora malagueña Lagoom Living calcula 22 meses de actuaciones, aproximadamente. "La vivienda asequible no es vivienda protegida, aunque la vivienda protegida esté dentro del concepto asequible y nos encontremos con un problema que, hasta hace poco, los que nos dedicamos a esto pensábamos que era un camino de no retorno", explicó ayer Javier Braza, CEO de Lagoom Living durante una conferencia que se celebró en el Centro Cultural José Luis García Palacios de Caja Rural del Sur.

Durante su intervención, Braza hizo especial hincapié en que, desde hace años, "el nivel de creación de unidades familiares" es superior a "la fabricación de viviendas". Se suma "la falta de suelo, la excesiva regulación que existe sobre el sector y las intenciones que hay de sobrerregularlo" para que sea imposible "hacer crecer la oferta" al nivel de la demanda. Con este escenario, Lagoom Living planea levantar -mediante colaboración público-privada- un nuevo residencial cuyo precio medio de alquiler superará ligeramente los 500 euros mensuales sobre unos terrenos de más de 17.500 metros cuadrados aledaños al Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes). "Sevilla lleva un par de años con una gran presión para el alquiler, con unos precios que no se pueden pagar. Esto significa que hay que dotar a la ciudad de un parque de viviendas que las personas puedan sufragar y cuya tasa de esfuerzo no sea superior a un 35%", manifestó Braza.

Frenar la expulsión residencial

Con una inversión superior a 130 millones de euros, el proyecto de Lagoom Living pretende funcionar como elemento tractor del eje este de la ciudad y quitar presión al mercado del alquiler en una de las zonas de mayor demanda, evitando el desplazamiento forzado de familias hacia la segunda corona metropolitana. "El acceso a vivienda asequible no es solo una respuesta social, es una inversión en estabilidad urbana y competitividad económica”, aseguró el CEO de la promotora y apuntó que proyectos como el que se levantará junto a Fibes permitirán "absorber la demanda real, frenar la expulsión residencial y reforzar el equilibrio entre capital y área metropolitana".

Además, durante su ponencia fue cuestionado sobre si los apartamentos turísticos son el gran enemigo a combatir. "Soy ferviente defensor de esa coexistencia", apuntó Braza y desarrolló la idea de que "toda filosofía regulatoria va en una dirección. Si no está bien conducida, tendrá como consecuencia que ese modelo de negocio devore y canibalice a la vivienda". Para acabar con ello, se debería "revisar la regulación del alquiler", tanto en zonas "tensionadas" como en las que no lo están y "que sea el mercado el que se autorregule en precios".