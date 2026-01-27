La borrasca Joseph activa el aviso naranja por fuertes vientos en Sevilla este miércoles

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activará para este miércoles el aviso naranja en la mayor parte de la provincia de Sevilla debido a las fuertes rachas de viento asociadas al paso de la borrasca Joseph.

El aviso estará vigente desde las 06:00 hasta las 15:00 de este 28 de enero en las comarcas de la Campiña sevillana y la Sierra Sur, donde se prevén rachas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. En la Sierra Norte, el nivel de alerta será amarillo durante el mismo intervalo horario.

Mapa de avisos meteorológicos en la provincia de Sevilla. / AEMET

Además del viento, la previsión meteorológica mantiene una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. La posibilidad de lluvia será del 100% durante la madrugada, la mañana y la tarde-noche, con un breve respiro entre las 12:00 y las 18:00 horas. Por el momento, AEMET no ha activado avisos específicos por lluvias en la provincia.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Sevilla mantiene cerrados los parques, instalaciones de deportivas y el cementerio como medida de seguridad para evitar daños por desprendimientos. Asimismo, recomienda a los ciudadanos extremar las precauciones.

Situación en Andalucía

El episodio de viento afectará de forma generalizada a la comunidad autónoma. Prácticamente toda Andalucía se encuentra bajo aviso naranja por viento, a excepción del valle del Almanzora y Los Vélez, en la provincia de Almería, donde se ha decretado alerta roja ante la posibilidad de rachas de hasta 130 kilómetros por hora. Otras zonas como el centro y norte de Huelva, Sierra Morena, la Axarquía, Antequera y la Cuenca del Genil permanecerán en aviso amarillo.

Asimismo, todo el litoral andaluz estará en aviso naranja por fenómenos costeros, con fuerte viento y mala mar, por lo que se recomienda extremar las precauciones, especialmente en zonas expuestas y en desplazamientos.