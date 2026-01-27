Avisos en toda Andalucía por la borrasca Joseph: así serán los próximos días de lluvia, viento intenso y oleaje

La borrasca Joseph mantiene un tiempo inestable en Andalucía. Tras varios días de lluvia, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de un nuevo episodio de precipitaciones "localmente copiosas" desde este martes 27 de enero. Además, se esperan días "muy ventosos". Los avisos se mantienen así en toda la comunidad ante las lluvias, fuertes rachas de viento y temporal marítimo durante las próximas horas.

Por el momento, este martes llega con chubascos generalizados, más intensos en las sierras Béticas y el litoral mediterráneo oriental. Las temperaturas mínimas van en descenso, igual que las máximas del litoral almeriense; y continúan las heladas débiles en torno a las sierras orientales.

Según explica el ex colaborador de la Aemet, Sergio Escama, en declaraciones para Meteored, este patrón de inestabilidad obedece a "un bloqueo anticiclónico en latitudes altas, que obliga a las borrascas a circular por latitudes más bajas de lo habitual". A continuación, vamos a ver qué panorama nos aguarda en Andalucía durante los próximos días.

Avisos en toda Andalucía por la borrasca Joseph

La comunidad andaluza se encuentra cubierta de avisos en cada una de sus provincias. Durante el martes 27 de enero, los de mayor importancia (categoría naranja) se localizan en el litoral almeriense, por riesgos costeros, ante la previsión de que las rachas de viento alcancen los 70 km/h.

En la misma línea, se podría llegar hasta los 90 km/h en la zona de Poniente y Almería Capital. Se trata de un panorama ventoso que se extiende hacia el Estrecho, donde los modelos prevén rachas de hasta 88 km/h localmente.

En cuanto a las lluvias, los mayores acumulados se esperan en la región gaditana de Grazalema, con unas precipitaciones de hasta 100 mm en 12 horas. Asimismo, en el propio municipio de Grazalema existe la posibilidad de alcanzar localmente los 120 mm en 12 horas. En el resto de Andalucía, los avisos son amarillos y tenderán a desaparecer progresivamente en diferentes horas a lo largo de la jornada.

En Sevilla, con lluvias generalizadas en la provincia que empezarán a aminar hacia las 18:00 horas, se esperan acumulaciones de 15 mm en una hora, igual que en el conjunto onubense. Hacia el este, en cambio, las previsiones abarcan una posibilidad de 40 mm acumulados en 12 horas. Las rachas de viento, por lo general, son de 70 km/h en áreas como el valle del Guadalquivir de Jaén o la campiña cordobesa.

Miércoles de viento en Andalucía

Avisos por lluvia, viento y temporal marítimo en toda Andalucía para este miércoles 28 de enero / Aemet

Según la Aemet, el miércoles 28 de enero será un día especialmente ventoso en Andalucía. A lo largo del litoral mediterráneo se extiende un aviso naranja por las rachas de entre 60 y 80 km/h, con olas de hasta seis metros en el extremo oriental. Esta situación alcanza una mayor intensidad en puntos del interior, como Almería o Jaén, donde se podrían superar localmente los 100 km/h.

También en Ronda (Málaga) existe esa misma previsión, acompañada de posibles acumulaciones de lluvia de 20 mm en una hora. Asimismo, informa la Aemet, no se puede descartar que las rachas de viento "sean localmente huracanadas (120 km/h)" en algunos casos.

Mientras tanto, la cota de nieve se sitúa en torno a los 1.200 - 1.400 metros de altitud en el tercio oriental y las temperaturas máximas ascienden ligeramente hasta los 20ºC en Sevilla o Málaga; o 14ºC en Granada.