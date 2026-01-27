Cortados varios tramos de la SE-20 en Sevilla por balsas de agua

El aviso de Emergencias de Sevilla sobre el corte de la SE-20

La Policía Local de Sevilla ha activado este martes desvíos en la ronda Supernorte (SE-20) en el sentido desde la Cartuja hacia el aeropuerto por acumulación de aguas tras las precipitaciones de la borrasca Joseph.

Se han cortado varios tramos de esta ronda urbana por balsas de agua acumuladas en la calzada y se recomienda a los conductores que utilicen itinerarios alternativos. El tramo cortado va del Estadio de la Cartuja al acceso a San Jerónimo.

Desde las 13:15 horas se ha abierto el tramo de San Jerónimo hasta el aeropuerto con desvíos parciales para la reparación de desperfectos. En el sentido desde el aeropuerto hacia la Cartuja está abierto el tráfico con desvíos parciales para la reparación de desperfectos en la calzada, informa Emergencias Sevilla.

Se han colocado conos que impiden el paso en los tramos citados.

Los servicios operativos trabajan para normalizar la situación, según informa Emergencias de Sevilla en la red social de X.

La constructora Martín Casillas se adjudicó finalmente el contrato de obras de rehabilitación del firme de esta carretera en noviembre pasado, en sustitución de la primera adjudicataria Obras Públicas y Regadíos S.A. Martín Casillas resultó adjudicataria por 5,8 millones de euros (IVA incluido), con una baja del 8,26 % sobre el presupuesto base de licitación (6.345.568 euros, IVA incluido).

Las obras deben acabar con el mal estado generalizado de la ronda Supernorte de Sevilla, que sufre numerosas fisuras y cuarteamientos a lo largo de 10,3 kilómetros.