Obras Públicas y Regadíos S.A. se cae de la reforma de la ronda Supernorte por su implicación en la trama Koldo

Cambio de empresa en las obras de rehabilitación del firme en la ronda Supernorte (SE-20), que se adjudicó en enero pasado a la empresa Obras Públicas y Regadíos S.A.(OPR). Esta semana se ha firmado el contrato con la constructora Martín Casillas.

La Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente de Sevilla explica que Obras Públicas y Regadíos S.A. no realizará finalmente la obra por dos cuestiones. La primera es que cumplía con los todos los requisitos que contemplaba la licitación, pero firmaron dicho contrato aún sabiendo su situación de pre-concurso de acreedores. Y la segunda razón es que el director general de OPR estaba siendo investigado durante este proceso por su implicación en la trama Koldo (ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos) sobre el amaño en adjudicaciones de obras públicas a cambio de mordidas.

Por esa razón estas obras se han licitado de nuevo por parte de Urbanismo y se han adjudicado a Martín Casillas.

Esta semana se ha firmado el contrato con la constructora Martín Casillas. El acuerdo para realizar las obras de rehabilitación del firme en la ronda Supernorte (SE-20) tiene fecha de este miércoles 12 de noviembre.

El importe de adjudicación también ha variado al alza. Martín Casillas ha resultado adjudicataria por 5,8 millones de euros (IVA incluido), con una baja del 8,26 % sobre el presupuesto base de licitación (6.345.568 euros, IVA incluido). La adjudicación de febrero a la empresa Obras Públicas y Regadíos S.A. fue por un importe menor: de 4.820.640 euros (IVA incluido)

Una vía de 10 kilómetros en mal estado

Las obras acabarán con el mal estado generalizado de la ronda Supernorte de Sevilla, que sufre numerosas fisuras y cuarteamientos a lo largo de 10,3 kilómetros.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar la recepción de las mismas, el contratista será el único responsable de los fallos que en la construcción puedan advertirse. En todo caso la ejecución del presente contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin que éste pueda reclamar de la Gerencia de Urbanismo, indemnización alguna por causa de pérdidas, averías o perjuicios, salvo en los supuestos previstos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y demás legislación aplicable.

Será de cuenta del contratista hacer frente a las indemnizaciones que puedan producirse como consecuencia de daños a terceros originados en la ejecución de las obras del proyecto adjudicado, con los límites establecidos igualmente en la normativa invocada en el apartado anterior.

Causas del deterioro

Este constatado fuerte deterioro de la vía se debe a diversas circunstancias:

• Debido a sus condiciones de diseño original, concebida en su trazado y firmes en la Expo 92 como una ronda rápida de conexión Aeropuerto-Expo, pero no como una autovía de circunvalación.

• Como consecuencia del déficit de conservación de la carretera que, antes de su cesión al Ayuntamiento ya hubiera requerido una actuación de rehabilitación integral.

• Debido a que la ronda SE-20 acoge en la actualidad una intensidad de tráfico y un volumen de tráfico pesado muy relevante a causa de la falta de cierre norte de la autovía de circunvalación SE-40, llamada a canalizar los tráficos de vehículos pesados desde la A-4 hacia la A-66 y la A-49.

• Las inundaciones periódicas que sufre esta infraestructura debido a la falta de capacidad puntual del cauce del arroyo Tamarguillo que discurre de forma paralela a esta ronda.

La intervención a lo largo del tramo cedido, se ha subdividido en cuatro fases coincidiendo con cuatro tramos específicos de carretera. La primera abarca desde el km 0 al 0,950; la segunda discurrirá entre el km 0,950 y el 5,545; la tercera fase estará comprendida entre el km 5,545 y el km 8,600 y, finalmente, la cuarta y última fase se desarrollará entre el km 8,600 y el 10,340. En cada trayecto se irán adoptando las decisiones respecto de la ordenación del tráfico en la zona que resulten más convenientes y menos perjudiciales a los conductores. En todo caso, los cortes que se practiquen serán parciales.