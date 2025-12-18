Manu Sánchez responde al comentario de Feijóo sobre los andaluces: “Sigamos contando kilómetros, porque contando tontos no vamos a terminar en la vida”

Las declaraciones realizadas por Alberto Núñez Feijóo durante la reciente cena de Navidad del Partido Popular han generado una fuerte controversia, especialmente en Andalucía.

El líder popular quiso reivindicar que Galicia es la comunidad con más kilómetros de litoral de España, pero lo hizo con una afirmación que muchos han considerado despectiva. Al aludir al desacuerdo andaluz, Feijóo añadió que “no saben contar”, justificándose en que las rías gallegas computan como doble costa, una frase que encendió de inmediato el debate público.

La polémica no se ha quedado únicamente en el terreno político. Las palabras del presidente del PP han tenido eco en el ámbito cultural y social, provocando reacciones de figuras conocidas. Entre ellas, Alejandro Sanz, muy vinculado a Andalucía por su infancia en Algeciras, respondió con ironía a través de la música y el ritmo, reivindicando el compás andaluz.

El último en sumarse a las respuestas ha sido el humorista y presentador Manu Sánchez, que ha utilizado su habitual tono irónico y crítico en una extensa publicación en la red social X. Sin mencionar de forma directa a Feijóo, Manu arrancó su mensaje con una frase contundente: “Sigamos contando kilómetros, porque contando tontos no vamos a terminar en la vida”, dando paso a una reflexión cargada de datos y sarcasmo.

"La andalufobia es tan peligrosa como el cáncer de piel"

En su texto, el humorista se presenta como andaluz y expone cifras oficiales para desmontar el argumento sobre el litoral. Recuerda que, según datos del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT), Andalucía cuenta con 2.113,3 kilómetros de costa, frente a los 1.884,8 kilómetros de Galicia, y remata con ironía: “A priori, 2.113,3 parecen más que 1.884,8 (confirmad, por favor, los no andaluces)”.

También pone el foco en la paradoja de Sevilla, una provincia sin playa pero con 599,9 kilómetros de costa fluvial, cifra superior a los 398 kilómetros de Pontevedra, incluso contando con sus rías.

Manu Sánchez va más allá y critica lo que considera una falta de rigor y sensibilidad, aludiendo al Guadalquivir como río navegable y lanzando dardos contra la desinformación y el clasismo. En una de las frases, advierte que “la andalufobia, el clasismo, los chistes malos, la torpeza y la desinformación son tan peligrosos como el cáncer de piel”, porque generan “odio y enfrentamientos ridículos e innecesarios”.

El mensaje concluye con una frase cargada de sátira política: “Tener gracia y ser inteligente no es como ser presidente del Gobierno, no se consigue solo con quererlo”.

El humorista aprovechó además para contextualizar su publicación desde un plano más personal. Sánchez, que la noche del miércoles recitó el pregón de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2026, escribió el mensaje durante una visita a un restaurante gallego en San Fernando (Cádiz). Desde allí compartió una anécdota gastronómica y un mensaje de unión: “Viva a miña terra galega y Andalucía libre de carajotes. ¡A xente sempre unida, sempre xuntos!”, cerrando así una respuesta que ha sido ampliamente aplaudida en redes sociales.