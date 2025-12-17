La Vuelta a España vuelve a Sevilla en 2026

Sevilla tendrá protagonismo en la Vuelta 2026. La próxima edición de la ronda española, que arrancará el 22 de agosto en Mónaco, acabará en Granada en un final inédito de una prueba en la que Andalucía tendrá un gran protagonismo.

En la jornada 17, el 9 de septiembre, habrá una jornada llana que se desarrollará plenamente en la provincia de Sevilla. Será una etapa de 189,2 kilómetros con inicio en Dos Hermanas, localidad por la que ya pasó alguna vez. La meta estará en Sevilla capital, volviendo así la carrera dos años después de su última aparición a la capital hispalense. Como ocurriera en 2024, cuando ganó el joven Pavel Bittner se llevó el triunfo en un emocionante esprint. La ciudad volverá a acoger un final de etapa, algo que ya ha hecho 15 veces en la historia. En el recuerdo brilla la histórica contrarreloj por equipos inaugural de La Vuelta en 2010, una etapa disputada de noche donde las luces de la ciudad dejaron una estampa única.

La jornada arrancará en Dos Hermanas y pondrá después rumbo a Los Palacios, pasando posteriormente por el Coronil, Morón de la Frontera y Alcalá de Guadaíra. Desde esa localidad el pelotón pondrá rumbo hacia Carmona, pasando por Pradollano y San José de la Rinconada, antes de poner rumbo a Sevilla capital.

Será la etapa más llana de esta edición, con el punto más alto a 203 metros en Morón. Una fuga de salida debería marcar una jornada que no debería tener muchas dificultades para que los equipos de los velocistas controlen la carrera y garanticen un esprint en las calles de Sevilla.