El restaurante sevillano que ha sorprendido a Alberto Chicote: "Una oferta gastronómica puesta al día"

Sevilla se ha consolidado una vez más como la capital mundial de las tapas, y esta semana ha sido protagonista en el programa de televisión 'Batalla de restaurantes', emitido en La Sexta, donde el reconocido chef Alberto Chicote ha recorrido la ciudad para descubrir qué establecimiento ofrece la mejor experiencia gastronómica en tapas.

El formato del programa consiste en cuatro restaurantes de la ciudad que compiten cocinando un plato típico de su región, elaborando un menú en sus propias cocinas que luego es valorado por los demás participantes y por el propio Chicote. Cada restaurante recibe puntuaciones del 0 al 10 en categorías como espacio, cocina, comida, servicio y precio, y la nota final es la media de los puntajes de los competidores y del chef, cuyo veredicto se mantiene en secreto hasta el final. El ganador se lleva un premio metálico valorado en 10.000 euros.

Los locales seleccionados para este episodio en Sevilla fueron Deleite, Benavente Gastrobar, Pan y Circo y La Antigua Abacería de San Lorenzo, representados respectivamente por Estanislao Clemente del Olmo, Antonio Benavente, Kike Domínguez y Alejandra Respaldiza.

Tras evaluar a los cuatro restaurantes, Chicote destacó a Deleite, ubicado en Calle Luis Montoto 32, como el establecimiento que obtuvo la nota media más alta, con un 5.8. Según el chef, “Deleite se presenta como un restaurante moderno con una oferta gastronómica puesta al día”. Chicote añadió que la cocina del local “debería dar para mucho más”.

Así es Deleite, en Nervión

El restaurante, descrito como un espacio moderno y vanguardista, ofrece una carta que abarca desde tapas frías como ensaladilla de langostinos con huevo frito y piparra, o papas aliñadas con sashimi de atún rojo, hasta tapas calientes como patatas bravas o croquetas Deleite.

También destacan pescados como pulpo en flor con puré de patatas o bacalao confitado, carnes como presa ibérica o chuletón de vaca, arroces como risotto de setas y postres, entre ellos tarta de queso al horno. Los responsables del local aseguran ofrecer una experiencia gastronómica para todos los paladares, desde veganos hasta carnívoros.

La valoración de Chicote a otros restaurantes sevillanos

En cuanto al resto de participantes, Chicote ofreció valoraciones constructivas: sobre Benavente Gastrobar, dijo que “pretende ofrecer una gastronomía única pero necesita ampliar conocimientos y recetas”; de Pan y Circo comentó que “es una galería de arte y gastronomía: algunos platos convencen y otros pasan por la mesa sin emocionar, por lo que convendría asentar los que funcionan y refinar los que chirrían”; y de La Antigua Abacería de San Lorenzo señaló que “forma parte de la historia de su barrio, pero necesita una puesta al día tanto en instalaciones como en recetario. Hay que conservar el alma de su historia, pero merece una puesta al punto ya”.

Con esta edición, Sevilla reafirma su liderazgo gastronómico y demuestra que, más allá de la tradición, los restaurantes locales buscan innovar y sorprender, manteniendo viva la esencia de sus barrios y la riqueza de sus sabores.