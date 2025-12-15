Gritos homófobos a Aitor Ruibal en Vallecas y él responde: "¡Ale homófobo!"

El Real Betis Balompié no ha pasado del empate en Vallecas en un partido realmente malo de la amplia mayoría de sus futbolistas y también de su entrenador, que no supo leer cómo fue cambiando el partido ni plantearlo de forma correcta. Eso sí, la imagen realmente lamentable se ha visto nada más terminar el encuentro. Como es habitual, uno de los jugadores del conjunto verdiblanco ha ido a la zona flash en el terreno de juego a atender a la televisión con derechos, Movistar. En este caso, Aitor Ruibal. Ahí, mientras hablaba, ha recibido un grito homófobo por parte de un aficionado de la grada de Vallecas, al que no ha dudado en responder mientras pausaba su intervención al micro.

"No nos queremos desenganchar de arriba. Entonces, pues... ¡Ale homófobo! Bueno, da igual. Esto me pasa todos los partidos. No hay que darle más bola". Ese es el momento en el que el futbolista del Betis corta la entrevista para responder al aficionado.

El grito, haciendo referencia a las uñas

Según han comentado algunos presentes y también se puede percibir levemente en el video, el grito que le ha propiciado el aficionado al futbolista ha sido relacionado con el hecho de pintarse las uñas. Como bien ha indicado el catalán, no es la primera vez que le ocurre algo parecido. Ni en un terreno de juego ni tampoco en redes sociales, donde ha recibido acoso e insultos constantes simplemente por enseñar fotos con bolsos o las uñas pintadas.

Manuel Pellegrini dialoga en la banda con Aitor Ruibal. / Antonio Pizarro

El resto de declaraciones de Aitor Ruibal

"Sacar un punto fuera de casa siempre es positivo, tenemos que estar contentos por cómo hemos competido. Queríamos recuperar tras una derrota en casa, pero no ha sido posible. Hay que seguir compitiendo. El jueves tenemos Copa y el domingo, Liga", comentaba el 24 del cuadro de las trece barras para los micrófonos de Movistar+.

Cuestionado a renglón seguido por la lesión de Diego Llorente en los primeros minutos de la contienda, no ocultaba que "la lesión de Llorente es una pena. No están siendo buenas temporadas para él por las lesiones".

En plena entrevista, tras escucharse un "Dale homófobo", Aitor Ruibal no tenía problemas en responder diciendo que "esto me pasa en todos los partidos pero no pasa nada. Lo que hay que hacer es no darle bola". Sin duda, la mejor respuesta posible a un comentario totalmente fuera de lugar.