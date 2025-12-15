El día en el que el Betis se quedó a medio camino en Vallecas (0-0)

Empate a cero del Real Betis Balompié en Vallecas contra el Rayo Vallecano y una mezcla de sensaciones mucho más negativas que positivas. Sumar siempre está bien, particularmente en un recinto tan desagradable para jugar al fútbol como este pequeño campo de un barrio de Madrid, pero el regusto llega a ser amargo cuando se constata que el cuadro de Manuel Pellegrini prácticamente no tuvo ni una llegada realmente peligrosa hasta la portería de Batalla.

El prácticamente de la última frase de este párrafo de presentación de la crónica de lo que sucedió en la desagradable noche madrileña, por el frío y por la lluvia, tiene que ver con dos acercamientos en plena recta final, pero que fueron más fuego de artificio que otra cosa. En el primero Marc Roca pudo sorprender a la defensa rayista a sus espaldas, pero Batalla le ganó la partida en el mano a mano final (77’). El centrocampista bético apenas tenía ángulo para el disparo y más o menos lo mismo le sucedería a Pablo García en un intento de sorprender al guardameta argentino en el minuto 89. Batalla estaba bien situado y pudo repeler la pelota sin mayores problemas. La otra aproximación con algo de peligro tuvo lugar en el 73 y se saldó con un mal golpeo de Riquelme antes de ser sustituido cuando tal vez pudo hacer algo más al llegarle el balón con cierta ventaja.

¿Fueron los únicos acercamientos del Betis en esta cita en Vallecas? Prácticamente, el resto se resumía con aproximaciones que se iban al traste por una razón o por otra, pero jamás se fraguarían en ocasiones claras de gol dignas de ser reflejadas con tal catalogación en el archivo de word de cualquier cronista que estuviera pendiente del choque.

Tampoco el Rayo tuvo muchas, cierto es, pero sería una injusticia obviar el disparo lejano de Isi Palazón que se estrelló en el poste de Álvaro Valles en el minuto 70. El propio Isi tuvo un cabezazo fuera cuando pudo sacar más provecho (65’) y en la primera mitad hubo una falta lanzada por Lejeune que obligó a Álvaro Valles a repeler el disparo con ciertas dificultades (28’).

Correr camino de ninguna parte

Todo esto resume la cita de Vallecas en lo referente a las ocasiones, el resto fue un correr sin cesar por parte de los dos equipos camino de ninguna parte. Y habría que empezar el relato por el principio, lógicamente. La primera parte iba a acabar con las dos porterías indemnes a pesar del continuo trajín que iba a haber por el césped de Vallecas.

Hubo casi de todo. Lesiones tempranas de dos futbolistas, uno por cada bando, de Diego Llorente y del internacional de nuevo cuño De Frutos, que dejó la imagen más preocupante por su posible gravedad; un continuo ir y venir sin un dominio claro para ninguna parte, pero siempre con el deseo de llegar cuanto antes a la portería rival; y hasta un conato de tángana antes de marcharse a los vestuarios, cuando Batalla provocó de forma innecesaria a un Deossa que se dolía sobre el césped.

Eso sí, cabe insistir en que las dos oportunidades más claras habían pertenecido al cuadro local. La primera fue un cabezazo en plancha del Pacha Espino con todo a favor (24’) y la segunda en esa falta en la frontal lanzada por Lejeune que era repelida como buenamente pudo por Álvaro Valles para que después Isi impidiera el remate a bocajarro del aún bético Mendy (28’).

Apuesta por Deossa

El cuadro de Manuel Pellegrini, que había apostado por el colombiano Deossa como acompañante de Marc Roca en el medio centro para que Pablo Fornals adelantara su posición, no llegó con tanta claridad hasta Batalla, aunque también tuvo acercamientos que no se convirtieron en opciones por pequeños detalles. Eso sí, Pablo Fornals tuvo el primer disparo a los 45 segundos de juego y en el minuto 3 ya había protagonizado un segundo intento sin mucha suerte.

Esas dos llegadas del castellonense demuestran que el Betis había partido con ambición, aunque la verdad es que después se iba a tener que adaptar a las circunstancias de un rival que arrancaba sin una referencia clara en la posición de delantero y sí con mucha velocidad en todas las piezas del centro del campo hacia arriba. Los centrales béticos tenían trabajo, pero supieron dar el paso adelante después del infortunio de Diego Llorente nada más comenzar. Tanto Bartra como Natan estuvieron valientes a la hora de salir a acosar al rayista que bajaba para recibir y jugar de cara desde posiciones ya más avanzadas.

El juego, de cualquier forma, siguió siempre con un equilibrio que no se rompía para ninguna de las dos partes, pero aún restaba un tiempo entero por disputarse y era una cuestión principal cuál de ellos acusaría más el esfuerzo respecto a los partidos europeos del jueves anterior.

En la segunda mitad, sin embargo, con el carrusel de sustituciones, iba a menguar el nivel de los dos litigantes. Ni el Rayo mejoró ni tampoco lo hizo el Betis con las tres sustituciones que ordenó Pellegrini, además del cambio obligado en el arranque de Diego Llorente por su lesión. El Betis no llegaría a sufrir nunca del todo, a pesar del ardor que siempre le pone a su juego el Rayo, pero tampoco fue capaz de dar el paso adelante necesario para no quedarse a medio camino. Cero a cero final, un buen resultado para quien aspira a poco, pero no para un equipo que sueña con opositar a vivir en las cercanías de clasificarse para la Liga de Campeones.