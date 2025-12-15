Matan a puñaladas a una mujer en su casa de La Algaba

Una mujer de 44 años fue encontrada muerta la tarde de este domingo en su casa de La Algaba. El cadáver de la víctima presentaba numerosas puñaladas. La Guardia Civil ha iniciado una investigación sobre este homicidio, sin que por el momento hayan trascendido más detalles sobre el caso.

Fuentes del instituto armado confirmaron a este periódico que el hallazgo tuvo lugar a media tarde de este domingo, cuando se localizó a una mujer fallecida en extrañas circunstancias y se ha judicializado el asuntol. No se descarta ninguna hipótesis. De la investigación se ha hecho cargo el equipo de Homicidios de la Policía Judicial de la Comandancia de Sevilla.

Un portavoz del teléfono de emergencias de la Junta 112 indicó que recibieron una llamada de una persona alertando de que había una mujer herida por arma blanca en una casa de la calle Buganvilla, en La Algaba, a las 16:50 horas. El 112 alertó a la Guardia Civil, la Policía Local y los servicios sanitarios, que sólo pudieron confirmar la defunción de la víctima.

En principio, las primeras hipótesis no parecen relacionar la muerte violenta de esta mujer con la violencia machista, si bien este extremo tendrá que ser confirmado a medida que avance la investigación. Como establece el protocolo, una vez confirmada la muerte de esta mujer, la Guardia Civil y la comisión judicial realizaron una inspección ocular en la vivienda para tratar de esclarecer lo ocurrido y hallar algún vestigio biológico o huellas que pudieran ayudar a localizar al autor o autores del homicidio.

El juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla, que se encontraba de guardia de incidencias este domingo, ordenó el levantamiento del cadáver, una diligencia que se practicó pasadas las siete de la tarde. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde en las próximas horas se le practicará la autopsia.

Este homicidio es el más reciente de un año en el que se han batido los registros de muertes violentas en la provincia de Sevilla. Según las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior, actualizadas hasta el mes de septiembre, son 18 los casos que se investigan como asesinatos u homicidios en la provincia de Sevilla, lo que supone una subida del 80% en relación con el mismo periodo del año anterior.

No se incluyen en este balance, por tanto, otros crímenes ocurridos desde octubre hasta la fecha actual, como el de un hombre apodado el Galleta en su casa del barrio sevillano de Padre Pío el 1 de octubre, el de una mujer a manos presuntamente de su hijo el 3 de ese mismo mes, el de un hombre tiroteado en la cara el 18 de octubre o el asesinato machista de una mujer en El Viso el pasado 6 de diciembre.