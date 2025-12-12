Estas son las horas a las que más lloverá este viernes en Sevilla

Un nuevo frente avanza hacia toda la península Ibérica y concretamente hacia Sevilla. Tras dejar sus primeras precipitaciones el pasado miércoles, volverá a ocasionar chubascos durante este viernes 12 de diciembre. En la capital hispalense, se prevén lluvias débiles desde primera hora de la mañana, una continuidad de la inestabilidad que ya ha marcado parte de la semana y que volverá a repetirse en las próximas horas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La previsión apunta a una jornada con tramos inestables, especialmente durante la mañana y el mediodía. La probabilidad de lluvia será del 55% de 6.00 a 12:00, subirá al 90% entre las 12:00 y las 18:00, bajará drásticamente al 50% entre las 18:00 y las 00:00 dejando un final de día más tranquilo y estable.

El tiempo en Sevilla los próximos días / Aemet

En cuanto a los acumulados por hora, la Aemet prevé lluvias débiles pero persistentes durante la mañana y el mediodía del viernes: 0,1 mm a las 7:00, 0,1 mm a las 10:00; y 0,1 mm a las 13:00. Desde que amanezca se podrían producir lluvascos débiles, mientras que por la tarde parece que el tiempo será más estable. A pesar de este episodio de lluvias continuadas, Aemet no ha activado avisos amarillos en la provincia de Sevilla, por lo que no se prevén fenómenos adversos de relevancia.

El tiempo en Sevilla el viernes 12 de diciembre / Aemet

En el apartado térmico, las temperaturas se mantendrán suaves para diciembre, con mínimas de 9ºC y máximas que alcanzarán los 17ºC.

Fin de semana inestable

De cara al fin de semana, el tiempo volverá a complicarse. Tras la tregua del viernes por la tarde, podrían producirse precipitaciones en la madrugada del sábado, aunque sólo hay un 40% de probabilidad de lluvia. El domingo sí se esperan chubascos en la segunda mitad del día, por lo que será un fin de semana inestable en el que lloverá varias veces, aunque no de forma continuada.