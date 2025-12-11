Un nuevo frente traerá más lluvias y refrescará el ambiente en Sevilla este viernes: estas son las zonas más afectadas

Después de una jornada de miércoles pasado por agua, con hasta 18,5 litros acumulados en Sevilla o 24,5 en Morón de la Frontera, este jueves será un día marcado por la estabilidad en Sevilla. Aunque no por demasiado tiempo: los cielos volverán a cubrirse al final de la tarde por la llegada de un nuevo frente atlántico. Entretanto, suben las temperaturas máximas hasta los 20ºC en la capital hispalense y se esperan vientos flojos de levante antes del regreso de las lluvias a la provincia.

Este viernes 12 de diciembre predominarán los cielos muy nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles a moderadas, que podrán ser localmente fuertes y persistentes en la mitad occidental de la provincia. Si bien no se esperan grandes acumulaciones, la probabilidad de lluvia será de entre el 90% y 95% en gran parte del territorio.

El paso del frente provocará asimismo un ascenso de las temperaturas mínimas hasta valores suaves de entre 9ºC y 10ºC, mientras que las máximas irán en descenso hasta el entorno de los 15ºC a 16ºC. El viento continuará siendo flojo a moderado del este o sureste.

Fin de semana estable previo a la llegada de otro frente

De cara al fin de semana, el sábado 13 volverá a ser un día marcado por los cielos nubosos, aunque con apertura de claros durante la tarde y escasa probabilidad de precipitaciones. Se espera además un ascenso notable de las temperaturas, con máximas de hasta 21ºC en la capital hispalense. El domingo será prácticamente un día calcado, con intervalos nubosos y temperaturas con pocos cambios.

Aunque con elevada incertidumbre, las lluvias podrían regresar al sureste de la provincia en la jornada del lunes 15, cuando descenderán las temperaturas. A partir del martes 16, la entrada de un nuevo sistema frontal dejará de nuevo precipitaciones generalizadas que podrán ser localmente intensas.

Una dana dejará fuertes lluvias y rachas de viento al Mediterráneo

A nivel regional, las precipitaciones afectarán este viernes a toda Andalucía occidental, en especial a la provincia de Huelva. La Aemet ha activado sendos avisos amarillos en el litoral y las comarcas de Andévalo y Condado por acumulados de hasta 15 litros en una hora.

El sábado 13, el estacionamiento de una depresión aislada en altura sobre el norte de África dejará chubascos localmente fuertes y persistentes en el área del Estecho y el mediterráneo occidental. En paralelo, se esperan rachas fuertes de levante, con avisos amarillos por vientos costeros en el mar de Alborán. En cuanto a las temperaturas, ascenderán hasta los 20ºC en Málaga o los 19ºC en Cádiz.

La inestabilidad se mantendrá durante la jornada del domingo 14, de nuevo, con precipitaciones fuertes y acompañadas de tormentas ocasionales en el entorno del Estrecho, Alborán y el extremo oriental. El flujo de levante volverá a dejar rachas muy intensas en el litoral mediterráneo y en Cádiz.

El lunes 15 será un día marcado por la misma tendencia y, a partir del martes 16, la llegada de un nuevo frente atlántico dejará precipitaciones de oeste a este a su paso por la comunidad.