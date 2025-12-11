Las cabañuelas de Jorge Rey predicen el tiempo para estas navidades: "El frío se acentuará con la llegada de aire polar y humedad atlántica"

El paso de sucesivos frentes atlánticos está marcando esta segunda semana de diciembre en lo meteorológico. Este jueves se mantiene el ambiente inestable en el oeste peninsular, con precipitaciones que afectarán especialmente en Galicia. De cara a la jornada del viernes 12, las lluvias podrán ser localmente fuertes y persistentes en Andalucía occidental. En este sentido, la Aemet ha activado avisos amarillos en las comarcas del sur de Huelva por acumulados de hasta 15 litros en una hora. De acuerdo con el joven aficionado a la meteorología, Jorge Rey, esto será solo un anticipo de otros dos temporales próximos.

"El fin de semana podría crearse una especie de dana, dejando inestabilidad en puntos del Mediterráneo, con precipitaciones de cierta intensidad en el entorno del Estrecho", explica el burgalés en su último vídeo. El sábado 13, se esperan asimismo lluvias en Canarias, que podrán ser especialmente abundantes en las islas de mayor relieve. En cuanto a las temperaturas, Jorge Rey aclara que la entrada de humedad favorece el mantenimiento de valores suaves.

Ahora bien, el joven, que combina el tradicional método de las cabañuelas con los modelos meteorológicos convencionales para sus predicciones, augura que esta tendencia se reforzará con la llegada del invierno astronómico. Así, de cara al 20 de diciembre, aumentaría la inestabilidad en el norte y este peninsular: "el fortalecimiento del anticiclón de las Azores va a repercutir en la entrada de aire polar y humedad atlántica proveniente de las grandes borrascas de Reino Unido".

Además, Jorge Rey no descarta la posibilidad de nevadas en cotas medias, que podrían dejar "frío y estampas blancas en algunas ciudades españolas el propio día de Navidad". A partir del 27 de diciembre, la atmósfera tenderá a estabilizarse, si bien persistirá "el fuerte viento en el norte y las lluvias en el Cantábrico", puntualiza el joven. Ya en los primeros días de 2026, podrían producirse "algunas precipitaciones en puntos del centro peninsular".

En resumen, este es el tiempo que auguran las cabañuelas para las próximas semanas:

11-12 de diciembre: precipitaciones localmente intensas en el oeste peninsular

13-14 de diciembre: bajas presiones sobre el Mediterráneo y Canarias

Desde el 20 de diciembre: el frío y la humedad producirán un segundo temporal en el norte y levante

Finales de 2025 y principios de 2026: tendencia a la estabilidad

Un nuevo temporal de nieve en enero por el fenómeno de La Niña

Las cabañuelas de Jorge Rey vaticinan un comienzo de año con tiempo agradable, gracias al estacionamiento del anticiclón durante la primera quincena de enero. No obstante, hacia el 23 de enero vendría "otro temporal más fuerte, una 'nortada'", que dejaría una situación similar a la de las vísperas de las navidades. La entrada de viento polar producirá un cambio radical de tiempo, dejando nevadas fuertes e incluso en cotas medias.

El burgalés afirma que la tendencia, aunque no demasiado marcada, hacia el fenómeno de La Niña, podría favorecer la llegada de un año de nieves. La Niña corresponde a la fase fría del ciclo El Niño-Oscilación del Sur (ENSO), que se caracteriza por un enfriamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial.