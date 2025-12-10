Tiempo en Sevilla: estos son los municipios en los que se espera más lluvia esta semana

El paso de un nuevo frente por Andalucía ya ha dejado precipitaciones en áreas de la mitad occidental durante las primeras horas de este miércoles 10 de diciembre. Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales, ahora avanza "hacia el este, afectando especialmente a la franja central" de la comunidad. En el caso de Sevilla, no se descarta que las lluvias sean localmente fuertes en el entorno del bajo Guadalquivir.

Por el momento, las previsiones apuntan a una jornada lluviosa acompañada de un notable descenso de las temperaturas máximas en zonas del interior. Así, los termómetros no subirán más de los 16ºC en la capital hispalense; 14ºC en Écija; y 12ºC en Guadalcanal. La inestabilidad podría disiparse con la llegada del jueves, pero el viernes 12 de diciembre "un nuevo descuelgue y el aislamiento de una depresión en altura con reflejo en superficie" volverá a provocar precipitaciones localmente intensas durante el fin de semana.

Miércoles 10 de diciembre en Sevilla: zonas donde más va a llover

Según la Aemet, las lluvias se extienden por toda la provincia de manera generalizada durante este miércoles 10. En concreto, se prevé un 100% de probabilidades en Sevilla capital, Burguillos, Isla Mayor, Guadalcanal o puntos del este, como Écija, Osuna o Estepa. Asimismo, el porcentaje no desciende en ningún caso hasta las 18:00 horas de la tarde, momento a partir del cual podrían amainar ligeramente los chubascos. No obstante, la inestabilidad se mantendrá en torno al 70% - 85%, desde Carmona hasta Constantina o Pedrera.

En cuanto a las temperaturas, aunque las máximas desciendan sobre todo en áreas del sur, las mínimas irán en ascenso a lo largo de la jornada, situándose en los 10ºC en Sevilla, Morón de la Frontera o Lebrija. Por su parte, Alanís, una de las localidades más frías de la provincia, no bajará de los 7ºC; y Cazalla de la Sierra, de los 5ºC.

El viernes 12 de diciembre llegan nuevos frentes a Andalucía

Las previsiones apuntan a que el jueves 11 de diciembre será una jornada relativamente estable, con cielos poco nubosos durante la primera mitad del día. Sin embargo, la nubosidad irá aumentando conforme avancen las horas, convirtiéndose así en un día de transición entre un frente y otro. Como indica la Aemet, será el viernes 12 de diciembre cuando la lluvia vuelva a generalizarse en Andalucía.

De nuevo, tendrá una mayor incidencia en la mitad occidental de la comunidad, afectando al conjunto de la provincia sevillana. En este caso, ya se espera un 70% - 80% de probabilidades de precipitaciones desde las primeras horas del día; porcentaje que aumentará al 100% a partir de las 12:00 horas, sobre todo, en municipios del centro, como la capital, Burguillos o Carmona; y del norte, como Guadalcanal, Alanís o Constantina.

Mientras tanto, localidades del tercio oriental (Estepa, Écija, Osuna o Lantejuela) se mantendrán en torno a un 85% - 90% en la mayoría de los casos. Las temperaturas, en cambio, permanecerán estables, con máximas que oscilarán entre los 15ºC - 16ºC y mínimas que no bajarán de los 10ºC en Sevilla capital o Lebrija.