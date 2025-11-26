Cuidado con los fraudes en la Lotería de Navidad: cómo evitar timos con décimos falsos o comprados online

A pocas semanas del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que se celebrará el 22 de diciembre de 2025, miles de personas apuran la compra de décimos. Con 198.000 millones de décimos emitidos y una participación masiva cada año, también aumentan los riesgos. Desde compras online inseguras hasta clásicos timos callejeros, los expertos alertan de que es fundamental extremar la precaución para evitar caer en fraudes y décimos falsos al comprar Lotería de Navidad.

Comprar Lotería de Navidad online de forma segura

La vía más fiable para adquirir un décimo es la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, donde se puede comprar, buscar números concretos y verificar disponibilidad en administraciones. Además, algunas administraciones con página oficial, como El Gato Negro en Sevilla, permiten comprar décimos online con la misma seguridad y autenticidad.

Cómo identificar un décimo auténtico

Para evitar décimos falsos, es vital conocer las características de seguridad:

Sellado oficial de la administración e inclusión de la leyenda “Fraccionamiento autorizado por Loterías y Apuestas del Estado”.

de la administración e inclusión de la leyenda “Fraccionamiento autorizado por Loterías y Apuestas del Estado”. Numeración y código de barras visibles en la parte frontal.

visibles en la parte frontal. Papel de alta calidad , con un tacto distintivo.

, con un tacto distintivo. Impresión en papel OCR , con fibras luminiscentes detectables bajo luz ultravioleta.

, con fibras luminiscentes detectables bajo luz ultravioleta. Tintas de seguridad en color oro que cambian de tono al mover el billete.

Ante la duda, cualquier administración puede verificar el décimo con luz UV.

Estafas más comunes durante la compra de Lotería de Navidad

Cuidado con el ‘tocomocho’

La Policía Nacional alerta cada año de que el tocomocho continúa siendo uno de los engaños más frecuentes durante estas fechas. Los estafadores seleccionan a sus víctimas, muchas veces personas mayores, y las abordan en la calle con una historia convincente: aseguran tener un décimo supuestamente premiado que no pueden cobrar por algún motivo personal o administrativo.

Para reforzar la mentira, enseñan una lista falsa de boletos premiados donde aparece el número en cuestión. Acto seguido, proponen vender el billete —que en realidad no tiene ningún premio— a cambio de una cantidad elevada de dinero. Si la víctima acepta, los delincuentes incluso la acompañan al banco o a su domicilio para completar el pago. Una vez cobrado el dinero, entregan un décimo sin valor y desaparecen rápidamente. La Policía recuerda que estos timadores son “auténticos profesionales, muy creíbles y extremadamente rápidos”.

Alerta por llamadas y mensajes falsos sobre premios

Otro fraude muy extendido consiste en informar a la víctima, por llamada, SMS, email o redes sociales, de que ha sido premiada en un sorteo en el que no ha participado. Estas comunicaciones suelen:

Suplantar la identidad de Loterías y Apuestas del Estado.

Solicitar datos personales o bancarios.

Exigir un pago previo, presentándolo como “cuota”, “gestión” o requisito para liberar el premio.

Loterías recuerda que nadie puede resultar premiado si no ha comprado previamente un décimo a través de los puntos de venta oficiales o de la web oficial.

Consejos generales para evitar fraudes con la Lotería de Navidad

La Policía Nacional recomienda seguir estas pautas para evitar fraudes lotería de navidad décimos falsos: