La mujer asesinada en La Algaba recibió 480 cuchilladas por todo el cuerpo

Ana Isabel V. N., la mujer de 44 años que fue asesinada en su casa de La Algaba el pasado domingo, fue víctima de una brutal agresión en la que el presunto asesino, David A. S., el joven de 31 años que le tenía alquilada una habitación, le asestó un total de 480 cuchilladas por todo el cuerpo, según el resultado de la autopsia practicada al cadáver, que revela que la víctima tenía ese número de heridas incisas, varias de las cuales resultaron mortales de necesidad, así como varios hematomas. El sospechoso ha confesado ante la juez la autoría del crimen, aunque ha alegado que había consumido hachís y cocaína.

La juez de Instrucción número 18 de Sevilla acordó ayer el ingreso en prisión, comunicada y sin fianza, del presunto asesino, David A. S., natural de Alhaurín de la Torre (Málaga), quien al día siguiente del crimen, el pasado lunes, se entregó en una farmacia donde fue detenido por una patrulla de la Policía Nacional.

En el auto, la instructora señala que la investigación realizada por el Equipo de Homicidios de la Guardia Civil ha revelado los indicios "plurales y sólidos" que hay contra el detenido como presunto autor de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento. El relato que realiza la juez sobre cómo ocurrieron los hechos pone de manifiesto asimismo la brutalidad del crimen y el sufrimiento que pasó la víctima.

La juez explica que el asesinato tuvo lugar sobre las 14:00 horas del pasado domingo, cuando el investigado, que asegura que había consumido hachís y cocaína en su habitación, bajó a la planta baja de la vivienda, ubicada en el número 33 de la calle Buganvilla de La Algaba, donde Ana Isabel estaba durmiendo en el sofá del salón. David A. S., que había cogido un cuchillo de hoja larga de la cocina, y se sentó en el mismo sofá junto a la víctima, despertándola.

Cuando Ana Isabel se levantó y fue a coger un monedero que había en una mesa, David la atacó con el cuchillo, que hasta ese momento había escondido entre sus ropas. Las primeras cuchilladas le alcanzaron probablemente la cara y el sospechoso continuó "clavándole repetidamente el cuchillo" en el abdomen y en los brazos "pese a las peticiones de clemencia de ella", subraya la instructora.

El presunto asesino de La Algaba pasa a disposición judicial. / Juan Carlos Vázquez

El investigado continuó asestándole cuchilladas a Ana Isabel mientras la mujer intentaba escapar hacia un patio trasero de la vivienda, pero no pudo lograrlo porque el individuo la seguía agrediéndola por la espalda hasta que finalmente la alcanzó, la agarró y la llevó por la fuerza hasta un pequeño cuarto de aseo, donde la tiró contra el mueble lavabo. La víctima cayó al suelo boca abajo y el asesino siguió "clavándole el cuchillo hasta que finalmente le clavó la hoja con tanta fuerza que le atravesó un pulmón y un riñón, causándole la muerte".

A continuación, David volvió a la planta de arriba de la vivienda, donde se lavó y se cambió de ropa, que dejó manchada de sangre, y huyo del domicilio hasta que finalmente se entregó en una farmacia de la barriada de la Papachina, en San Jerónimo, donde fue detenido por una patrulla de la Policía Nacional.

La víctima sufrió el "salvaje ensañamiento" del asesino

La juez decidió enviar a prisión al detenido después de que éste prestara declaración, donde reconoció los hechos y atribuyó el asesinato al consumo de sustancias estupefacientes. La Guardia Civil, en el atestado remitido al juzgado, destaca la brutalidad del crimen, tras conocer los resultados de la autopsia practicada al cadáver de Ana Isabel en la mañana del pasado lunes. Los investigadores explican a este respecto que del informe forense "se puede extraer de forma preliminar que el cuerpo de Ana Isabel tenía 480 heridas incisas y varios hematomas. Esto no hace sino denotar el salvaje ensañamiento con el que el supuesto autor de los hechos se empleó, así como el sufrimiento de la víctima, en el caso de que, alguna o algunas de estas heridas, no fuera la mortal, y que se hubiera producido en un principio".

El cuerpo de Ana Isabel fue hallado por un hijo suyo, de 10 años, que encontró a su madre en el baño y llamó a su padre, que alertó al servicio 112.