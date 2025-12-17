Feijóo no contaba con el Guadalquivir: Sevilla es la segunda provincia peninsular con más kilómetros de costa, por delante de Pontevedra

Una chanza de Alberto Núñez Feijóo durante la cena de Navidad del Partido Popular continúa dando de qué hablar. En su discurso, el líder de la oposición defendió que Galicia es la comunidad autónoma con más kilómetros de costa de España, una afirmación que acompañó de la muletilla: "Ya sé que los andaluces no están de acuerdo, pero no saben contar. Las rías tienen doble costa".

Estas desafortunadas palabras han generado una ola de indignación entre sus rivales políticos, como María Jesús Montero, Gabriel Rufián o la delegación andaluza de Vox. No obstante, otras figuras públicas, como Alejandro Sanz, han reaccionado a esta frase de Feijóo que muchos tildan de ofensiva. En concreto, el músico gaditano ha hecho alusión al compás flamenco: "Un dos tres, cuatro cinco seis, siete ocho, nueve diez. Un dos. Así se cuenta en Andalucía". Pero ¿de verdad es más extensa la costa gallega que la andaluza?

¿Cuál es la comunidad autónoma con más kilómetros de costa?

España cuenta con más de 10.000 kilómetros de costa que forman parte de los bienes de dominio público marítimo-terrestre (DPMT). La Constitución de 1978 señala que la zona marítimo-terrestre, las playas, las aguas interiores, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental son bienes del DPMT que la ciudadanía puede utilizar y disfrutar libremente. Además, de acuerdo con la Ley de Costas, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es el organismo encargado de aprobar la línea de deslinde del dominio público marítimo-terrestre.

Los deslindes del DPMT garantizan, por ejemplo, que ningún ciudadano pueda adquirir una vivienda u otro bien en la costa o la protección eficaz de elementos como dunas, acantilados, humedales o marismas. Así, Andalucía cuenta con 2.113,3 kilómetros de costa frente a los 1.884,8 kilómetros de Galicia, gracias en buena parte a la consideración de la ribera del Guadalquivir como línea de costa.

El Guadalquivir, principal 'ría' andaluza

Pese a ser una provincia de interior, Sevilla cuenta con su propio Servicio Provincial de Costas, con 599,9 kilómetros incluidos en la línea de deslinde del DPMT. Esto la sitúa por encima de las provincias costeras de Andalucía y, a nivel nacional, solo por detrás de Baleares (1.415,6 km), Las Palmas (740,3 km), Santa Cruz de Tenerife (695 km) y A Coruña (1.089,8 km). Sevilla tiene más kilómetros de costa incluso que Pontevedra (575 km), donde se ubican algunas de las rías (Ría de Arousa, Ría de Pontevedra, Ría de Vigo) a las que alude Feijóo en su discurso.

Históricamente, el Guadalquivir ha sido un río navegable y ya en el siglo XVI Sevilla ostentaba el monopolio del comercio transatlántico con América. Con el tiempo, se construyeron varias cortas en el cauce natural del río, con las que la distancia al mar se redujo de 124 kilómetros a los 79 en la actualidad. En 1991, el Guadalquivir recuperó la navegabilidad.

La Puebla del Río, en el Bajo Guadalquivir, se encuentra entre el Brazo de la Torre y el Brazo del Este, que constituyen los límites naturales del término municipal. Su carácter de ría hacen de este el municipio con más longitud de costa, en concreto, 232 kilómetros. Esta localidad, en origen La Guardia, constituía el primer punto de vigilancia de la entrada de navíos hacia Sevilla. Por sus aguas surcaron tanto las expediciones de Colón a las Indias como las de Magallanes y Elcano para la primera circunnavegación de la Tierra de la historia.