Feijóo, líder del Partido Popular (PP) y de la oposición, pronunció en Madrid un discurso en la cena de Navidad de los líderes del PP que incluyó referencias a los andaluces y a Galicia. En ese acto, el dirigente sostuvo que Galicia es la comunidad autónoma con más kilómetros de costa de España y acompañó esa afirmación con un comentario sobre la capacidad de contar de los andaluces.

El propio Alberto Núñez Feijóo lo expresó en estos términos: “Tenemos los mayores kilómetros de Costa de España. Ya sé que los andaluces no están de acuerdo, pero no saben contar”. En la misma intervención, Núñez Feijóo argumentó su idea aludiendo a las rías: “Las rías tienen doble doble costa y por lo tanto, el lugar con más kilómetros de Costa de España”. Así, vinculó la extensión del litoral gallego a la configuración de las rías, y lo presentó como la razón para situar a Galicia por delante en el cómputo.