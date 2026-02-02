Las horas en las que se espera más lluvia este martes 3 de febrero

Febrero ha arrancado con un tiempo muy inestable por la influencia de la borrasca Leonardo. Sevilla registró este lunes numerosas incidencias a causa de la lluvia y el viento. Este martes, la situación no será tan adversa. Aunque no se descartan lluvias intensas durante gran parte de la jornada, en las primeras y en las últimas horas del día es cuando podrían incrementarse los acumulados. El viento tampoco será tan intenso.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), para este martes 3 de febrero no hay avisos decretados en la provincia. No obstante, la jornada será inestable. La probabilidad de precipitación será del 100 % durante la madrugada y desde el mediodía hasta la medianoche, con una cierta tregua entre las 06:00 y las 12:00. Atendiendo a los acumulados por horas, no se descartan chubascos dispersos y de escasa intensidad hasta las 19:00. A partir de esa hora, las lluvias se generalizarán progresivamente adquiriendo un carácter moderado. A partir de las 22:00 se prevén unos 2 litros por metro cuadrado. El viento no será tan fuerte como el lunes, con rachas máximas de hasta 25 kilómetros por hora.

Previsión del martes según AEMET / AEMET

En cuanto a la previsión de eltiempo.es, se prevén más precipitaciones durante la madrugada, especialmente entre la 01:00 y las 06:00. El pico de precipitación se alcanzará a las 03:00, con 2,1 litros por metro cuadrado. El resto del día estará marcado por chubascos dispersos hasta las 19:00, momento en el que volverán a generalizarse. El acumulado rondará los 4 litros a partir de las 22:00. El viento soplará con algo más intensidad hacia las 15:00, con rachas máximas de 20 kilómetros por hora.

Previsión por hora del eltiempo.es. / eltiempo.es

Los modelos de Windguru para Sevilla dibujan un escenario similar. Podría llover de forma moderada durante la madrugada, con acumulados que no superarían el litro por metro cuadrado. Tras el amanecer, las precipitaciones serán menos frecuentes, aunque volverán a incrementarse por la tarde. Los valores que ofrece esta web son más bajos que los de las anteriores, sin superar en ningún caso el litro por hora, con el pico situado en torno a las 05:00. En cuanto al viento, especialidad de esta fuente, Windguru apunta rachas máximas de unos 21 nudos (39 kilómetros por hora) alrededor de las 15:00.

El tiempo según Windguru. / Windguru

Las temperaturas se mantendrán suaves. AEMET pronostica mínimas de 8 grados centígrados y máximas de 16, mientras que eltiempo.es sitúa los valores entre los 9 y 15 grados. Windguru coincide en las mínimas, con 9 grados, pero rebaja las máximas hasta los 13.

En resumen, las tres fuentes coinciden en un escenario similar: un martes más tranquilo que el lunes, con cierta inestabilidad de madrugada y con un empeoramiento progresivo a partir de las 19:00. Además, conviene recordar que se activarán avisos amarillos a partir de la medianoche del miércoles.