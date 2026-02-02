Así es el cartel de la Semana Santa de Sevilla 2026: la Santa Cruz que anuncia el gozo

El Cristo de las Misericordias, titular de la Hermandad de Santa Cruz, y la Magdalena de la Hermandad del Buen Fin protagonizan el cartel de la Semana Santa de Sevilla de 2026, obra pintada por Antoine Cas y que edita el Consejo de Cofradías. La presentación de dicha obra ha tenido lugar este lunes en la Fundación Caja Rural del Sur.

Entre los asistentes se encontraban el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Francisco Vélez; y el presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios, además de hermanos mayores y representantes del mundo artístico y cultural de la ciudad.

Con el título de La Cruz Santa de Sevilla, el cartel tiene como eje central al Cristo de las Misericordias, titular de la Hermandad de Santa Cruz. Es la manera que tiene el autor de representar el instante culminante de la crucifixión. La obra –según el comunicado del Consejo de Cofradías– propone “una reinterpretación pictórica que dialoga con la tradición del barroco andaluz y con el lenguaje del arte simbólico contemporáneo”.

El protagonismo del rojo

De este modo, el crucificado se erige como eje vertical absoluto, suspendido sobre un espacio simbólico dominado por un intenso campo rojo. Este color simboliza el sacrificio, amor, misericordia y vida entregada. En él se aprecia una seña de identidad propia en las obras de Cas, al emerger formas y presencias apenas insinuadas, las cuales pueden interpretarse como ángeles, almas o la humanidad misma estremecida ante el misterio de la Redención.

Especial protagonismo adquiere el halo circular dorado que se superpone a la cruz, símbolo de eternidad y plenitud, que recuerda el nimbo recuperado en 2025 por la cofradía del Martes Santo. A los pies de la cruz aparece la Magdalena del Buen Fin, como presencia fiel, “símbolo del amor que permanece”.

Un cartel para contemplar en silencio

La tipografía sobria y clásica refuerza la solemnidad y el carácter atemporal del conjunto. En palabras del autor, “se trata de un cartel que no busca el impacto fácil, sino la permanencia en la memoria, invitando a la contemplación y al silencio”.

Antoine Cas (Antonio Casamitjana) nació en Cádiz en 1969. Es licenciado en Bellas Artes en las especialidades de Pintura, Conservación y Restauración, así como en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, ciudad en la que tiene abierto su estudio. Ha expuesto en galerías de Francia e Italia y ha participado en ferias internacionales como ARCO Madrid, Art Montpellier y Art Paris. Cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito cofradiero, al ser autor de numerosos carteles y obras para hermandades y celebraciones de Andalucía. Entre ellas, destaca el cartel de las Fiestas de Primavera de Sevilla que pintó en 2024.