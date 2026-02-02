El mercado del Betis, cerrado salvo sorpresa final

El Betis, salvo giro inesperado de ultimísima hora, no tiene previsto realizar más movimientos en cuanto a entradas o salidas. Así, Álvaro Fidalgo, ya inscrito en la Liga, debe ser el único refuerzo invernal de los verdiblancos.

El club de La Palmera, tras cerrar la incorporación del medio centro del América, está centrado en reforzar la delantera, pero en estos momentos la situación se ha complicado en cuanto a la llegada de un 9. Bakambu, pese al interés de diferentes clubes de la Liga y de Italia, se mantiene firme en su postura de seguir en las filas heliopolitana, activando la entidad verdiblanca otras vías para intentar reforzar el ataque.

Una de ellas ha sido la de Sergi Altimira, pero el interés del Eintrach y el Leipzig no ha fructificado. El Ajax, que ha solicitado una cesión a última hora, también ha intentado hacerse con los servicios del medio centro, como ha avanzado Zona Deporte (PTV Sevilla), pero el Betis rechazó su propuesta.

Así, Bakambu y el Chimy Ávila apuntan a seguir defendiendo la elástica verdiblanca en este segundo tramo de la temporada, pese a estar en todo momento en la rampa salida.