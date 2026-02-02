Sevilla arranca febrero bajo la influencia de sucesivas borrascas: ¿hasta cuándo va a llover?

Febrero ha comenzado en Sevilla siguiendo la misma dinámica con la que se despidió enero: un tiempo marcado por las lluvias y la llegada encadenada de borrascas atlánticas. Las previsiones meteorológicas para este inicio de mes apuntan a un escenario claramente más húmedo de lo habitual, con precipitaciones persistentes que podrían prolongarse durante buena parte de la primera quincena.

Al igual que ha ocurrido en las últimas dos semanas de enero, los modelos meteorológicos coinciden en la llegada continuada de borrascas atlánticas y frentes activos, una configuración atmosférica que favorece episodios de lluvia frecuentes y, en algunos momentos, intensos.

La situación se ha hecho especialmente patente en la noche del domingo 1 de febrero, cuando un sistema frontal muy activo ha alcanzado la capital hispalense. Su paso ha dejado una madrugada de lunes marcada por precipitaciones generalizadas y fuertes rachas de viento, lo que ha llevado a la AEMET a activar el aviso amarillo en la ciudad.

Una primera semana de febrero pasada por agua

Lejos de tratarse de un episodio puntual, la inestabilidad se mantendrá durante los próximos días. La primera semana de febrero estará dominada por una sucesión de frentes asociados a borrascas atlánticas, haciendo que el paraguas sea un elemento imprescindible en Sevilla. De hecho, los modelos estiman que esta semana será mucho más húmeda de lo normal, especialmente en el oeste y el sur de la Península.

Previsión meteorológica para la primera semana de enero en Sevilla / Aemet

Según la previsión detallada de la AEMET, la probabilidad de precipitaciones será muy elevada durante toda la semana. El lunes se espera una probabilidad del 85% de lluvias hasta las 18:00 horas, que descenderá ligeramente al 80% por la tarde-noche. El martes las probabilidades oscilarán entre el 75% y el 100%, dependiendo del tramo horario. El miércoles se presenta como una jornada de lluvias prácticamente aseguradas, con un 100% de probabilidad durante todo el día.

El jueves 5 y el viernes continuarán en la misma línea, con precipitaciones generalizadas y una probabilidad del 100%, mientras que el sábado 7 se espera un ligero respiro relativo, aunque aún con un 95% de probabilidad de lluvia.

El domingo volverá a cerrarse la semana con un 100% de probabilidad de precipitaciones. Según la AEMET, los acumulados previstos son significativos, debido a que continúa un flujo húmedo atlántico de componente oeste.

¿Hasta cuándo va a llover en Sevilla?

La pregunta clave es cuándo llegará la estabilidad. Por ahora, las respuestas no son especialmente optimistas. Todo apunta a que la próxima semana seguirá dominada por las lluvias, prolongando este episodio húmedo.

Modelos de referencia como el ECMWF, el principal sistema europeo de predicción meteorológica a medio plazo, señalan que no será hasta alrededor del 15 de febrero cuando la atmósfera tienda a estabilizarse en Sevilla.

Así, y con esta previsión sobre la mesa, Sevilla afronta un inicio de febrero marcado por la lluvia persistente, con una situación que podría alargarse hasta mediados de mes, confirmando un invierno más activo de lo habitual en términos meteorológicos.