Sevilla amanece con cortes de tráfico en varios puntos por la caída de árboles a causa del viento

Varios puntos de la ciudad de Sevilla registran cortes de tráfico desde primera hora de este lunes como consecuencia de la caída de árboles provocada por las fuertes rachas de viento que afectan a la capital andaluza. El servicio de Emergencias Sevilla ha informado a través de sus redes sociales de las afectaciones en diferentes arterias principales de la urbe, mientras que efectivos de la Policía Local han activado desvíos en las zonas afectadas para garantizar la seguridad de los conductores.

Entre las vías cortadas se encuentra el Concejal Alberto Jiménez Becerril en sentido desde la Glorieta Olímpica hacia la Barqueta, la Avenida Palmera a la altura de la calle Padre García Tejero, y la calle Castillo Alcalá de Guadaíra. Asimismo, la Plaza de Cuba con Juan Sebastián Elcano también presenta restricciones al tráfico rodado debido a estos incidentes meteorológicos.

Afectaciones en la SE-020 y otras ubicaciones

La autovía SE-020 permanece cortada en ambos sentidos a la altura de Miraflores, una de las principales vías de circunvalación de la capital hispalense. Además, la calle Corral del Acabose también se encuentra cerrada al tráfico por idénticas causas, según ha confirmado el Ayuntamiento de Sevilla a través del servicio municipal de emergencias.

Todos los cortes de tráfico

Estas son todos los cortes de tráfico activados por la Policía Local como consecuencias del temporal Leonardo que afecta desde primera hora de este lunes a Sevilla capital:

Concejal Alberto Jiménez Becerril (sentido desde Glorieta Olímpica a puente de la Barqueta)

Avenida de la Palmera con calle Padre Garcia Tejero

Calle Castillo Alcalá de Guadaíra

Plaza de Cuba con Juan Sebastián Elcano

SE-020 (ambos sentidos) a la altura de Miraflores

Calle Corral del Acabose

Avenida de Jerez sentido Cádiz (desvíos en Glorieta Plus Ultra)

Corral Del Olmo

Estrella Sirio

Cortijo de las Casillas

Avenida Barzola, 46

Barriada del Avión

Corral del Agua

Av de la Raza (Glorieta del Lagoh)

Caída de árboles en Sevilla a causa del fuerte viento / Emergencias Sevilla

Activado el Plan de Emergencias

El Plan Territorial de Emergencias de Sevilla ha sido activado este lunes a las 08:40 horas en fase de Preemergencia debido a las numerosas incidencias provocadas por fuertes vientos que afectan a la ciudad, según ha informado Emergencias Sevilla en su cuenta de Twitter. La medida, adoptada por el Ayuntamiento de Sevilla, responde a la necesidad de coordinar los recursos municipales ante las condiciones meteorológicas adversas.

Las intensas rachas de viento registradas durante a primera hora de la mañana de este lunes han generado múltiples avisos en distintos puntos de la capital andaluza, lo que ha obligado a las autoridades locales a poner en marcha el protocolo de actuación previsto. La activación del plan implica la movilización de los servicios de emergencia y seguridad ciudadana para atender las incidencias que se vayan produciendo.