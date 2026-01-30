Más de 700 costaleros buscan ser los pies de la Macarena en una igualá histórica de la Macarena

Una noche histórica para el mundo del costal. Más de 700 personas han acudido en la noche de este viernes a la igualá de costaleros de la hermandad de la Macarena, la primera tras el regreso de Antonio Santiago a los martillos. Una igualá marcada por la polémica al conocerse, en la noche de este miércoles, el pronunciamiento de más de una treintena de costaleros denunciando que habían cesados de su labor por parte del nuevo equipo, alegando “falta de confianza”. Dicho grupo incluso había solicitado en estas últimas horas a la hermandad la suspensión de la igualá como medida cautelar, al entender que el reglamento interno no recogía este criterio como válido para tomar dichas determinaciones.

Numerosos aspirantes en el atrio / Juan Carlos Muñoz

Sea como fuere, se trata de una igualá histórica por las cifras de aspirantes que buscaban al menos un hueco en las trabajaderas macarenas. Atmósfera de normalidad, "todo tranquilo y cordial" según algunos costales y oficiales de Junta, y de expectación. Tanto es así que los costaleros se agolpaban incluso en la Plaza Esperanza Macarena, ocupada al completo durante toda la igualá, que se prolongó durante varias horas. Incluso muchos de los aspirantes se concentraron en el entorno de la parroquia de San Gil y que fueron entrando, según si iban para el Cristo o para el palio, por el atrio o por la puerta de San Gil.

El capataz, Antonio Santiago, dentro de la Basílica / Juan Carlos Muñoz

En declaraciones previas a Macarena TV, Santiago, que formó parte del cuerpo de auxiliares de Luis León y posteriormente fue capataz hasta 2017, explicó que su intención era “comenzar de cero” y buscar “la excelencia en todo lo que haga”.