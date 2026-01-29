Polémica en la Macarena por el cese de varios costaleros en vísperas de la igualá de Antonio Santiago

El atrio de la Basílica de la Macarena acoge este viernes, a las 21:00, la primera igualá de costaleros tras el regreso de Antonio Santiago, ya en la antesala de una nueva Cuaresma y, por ende, Semana Santa. A este respecto, en estas últimas horas, han circulado a través de aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales diversos mensajes e informaciones acerca de un asunto que ha generado debate y polémica en el mundo del costal.

En este sentido, varios costaleros de ambas cuadrillas han indicado e informado en diversos grupos la recepción de llamadas por parte de auxiliares del nuevo capataz informándoles de la no continuidad de su labor en las trabajaderas tanto del Señor de la Sentencia como en el paso de palio de la Esperanza, decisión adoptada por el nuevo equipo alegando 'falta de confianza'. De este modo, varias decenas de costaleros no ocuparán esta próxima Madrugada el trabajo que venían desempeñando durante los últimos ocho años, la mayoría de ellos pertenecientes a la cuadrilla de la Virgen.

A este respecto, se ha abierto nuevamente el debate no solo de los hermanos costaleros sí o no; también acerca de las diversas posturas para con este tipo de disposiciones. Hay quien aboga por la autonomía del capataz a la hora de seleccionar a los hombres que considera más aptos para desempeñar su labor, tras su designación como cargo de confianza, y quien señala esta determinación como unilateral, sin tener en cuenta méritos físicos y ateniéndose a criterios de cercanía o afinidad.

Una polémica, no novedosa, que atañe, en mayor o menor medida, a todas las cofradías y cuadrillas cuando se producen cambios de capataces, pero que cobran especial relevancia en una corporación con tanta amplificación mediática y social como la Macarena.