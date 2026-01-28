Monseñor Saiz en la inauguración de la Cátedra Arzobispo Juan del Río: "La universidad y la fe no son mundos contrarios ni paralelos"

El Paraninfo de la Universidad de Sevilla ha acogido el acto inaugural de la Cátedra Arzobispo Juan del Río Martín, en el quinto aniversario del fallecimiento del que fuera primer director del Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla (SARUS). El arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, ha impartido la conferencia titulada ‘La búsqueda de la verdad en santo Tomás de Aquino: razón, fe y vida académica’.

El 28 de enero de 2021 falleció en Madrid el arzobispo castrense monseñor Juan del Río Martín, víctima del Covid. Cinco años después, comienza su andadura la cátedra que lleva su nombre y que ha sido impulsada por su director, Juan Jesús Martín, sobrino de monseñor Del Río y profesor de la Facultad de Química. Con este motivo, se han dado cita en la sala noble de la Hispalense personas vinculadas de diversas maneras con el sacerdote de la Iglesia en Sevilla, nacido en Ayamonte (Huelva) y que llegó a ser obispo de Asidonia-Jerez y arzobispo castrense.

Proyección cultural del cristianismo

En su intervención, el arzobispo de Sevilla, Saiz Meneses ha rescatado una de las obsesiones del ‘cura Juan’, que fue reconocido por "su compromiso sostenido en la formación universitaria y la proyección cultural del cristianismo, articulado mediante programas estructurados de formación, congresos especializados y múltiples iniciativas pastorales". En esta línea, el arzobispo ha subrayado que en esa "rica constelación de ideas, proyectos y acciones latía una intuición de fondo: la convicción de que la fe no puede permanecer confinada al ámbito de lo privado, sino que está llamada a convertirse en inteligencia compartida, en diálogo con la cultura y en servicio al bien común".

Un público numeroso acudió al Paraninfo de la Universidad / JUAN CARLOS VAZQUEZ CARLI

Más adelante ha afirmado que monseñor Juan del Río encarnó —en el ámbito universitario y en su mismo ministerio episcopal— el compromiso "de promover una cultura de la fe capaz de dialogar con los lenguajes contemporáneos". Además, citó al homenajeado para subrayar que la universidad y la fe no son mundos contrarios ni paralelos, sino dos ámbitos "llamados a encontrarse en el mismo punto decisivo donde nace toda verdadera cultura: el amor a la verdad y la obediencia a su luz".

La búsqueda de la verdad en santo Tomás de Aquino

La ponencia del arzobispo coincide precisamente con la festividad de santo Tomas de Aquino, patrón de los estudiantes, y este ha sido el fondo de la ponencia que ha impartido el prelado hispalense. Saiz Meneses ha hecho un recorrido por "la búsqueda de la verdad" en santo Tomás de Aquino como "paradigma intelectual y espiritual para la misión universitaria: verdad como vocación, fe y razón como alianza, teología como escucha, virtud como forma de vida, y comunidad académica como communio de discernimiento".

En el fondo de la intervención subyace una pregunta:"¿Qué significa buscar la verdad según santo Tomás de Aquino, y qué implica hoy asumir su modelo en la vida y para la investigación de esta cátedra universitaria que hoy arranca?. El arzobispo ha expuesto las respuestas en base a varios enfoques: la verdad como vocación, la relación fe-razón, y el modelo de santo Tomás para la vida e investigación de la cátedra. Esto último con tres dimensiones: la dimensión comunitaria del saber, el modelo metodológico tomista, la caridad intelectual como virtud propia de una comunidad universitaria, la tradición viva y el trabajo cooperativo y, finalmente, la verdad como bien común.

En resumen, el arzobispo ha concluido afirmando que volver hoy a santo Tomás de Aquino "no significa refugiarse en el pasado, sino aprender a buscar la verdad con la amplitud del intelecto, la humildad del corazón y la radicalidad del Evangelio. Su testimonio recuerda que la verdad, cuando es auténticamente buscada, conduce siempre a Cristo, camino, verdad y vida".

"Compromiso firme con el diálogo entre saberes"

Al término de la ponencia ha intervenido la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, que ha reconocido el significado especial que este acto tiene para la universidad: "No es sólo la apertura formal de una nueva cátedra, es, sobre todo, la expresión de un compromiso firme con el diálogo entre saberes y con la dimensión humana del conocimiento, que forma parte del ADN de esta universidad desde hace más de cinco siglos. Hablar de Juan del Río en esta universidad es hablar de alguien que entendió profundamente qué significa vivir la universidad pública: escuchar, dialogar, acompañar, y respetar la pluralidad sin renunciar a las propias convicciones".

La rectora concluyó su intervención expresando "un deseo sincero": "Que sigamos fortaleciendo esta colaboración, y que el SARUS pueda contar con el apoyo necesario para continuar prestando su servicio a la comunidad universitaria". Antes de concluir, se hizo entrega al arzobispo de Sevilla de un cuadro con la imagen de Jesucristo Buen Pastor, en alusión al propio monseñor del Río.