Maupay ya entrena a las órdenes de Almeyda en una sesión con el regreso de Azpilicueta

El nuevo refuerzo del Sevilla FC para la segunda vuelta, el francés Neal Maupay, ya entrena a las órdenes de Matías Almeyda. El delantero que ha llegado a Nervión cedido por el Olympique de Marsella se ha sumado este miércoles al grupo en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, donde ha recibido el clásico recibimiento de sus nuevos compañeros. Entre ellos la noticia agradable ha sido la vuelta de Azpilicueta, un jugador siempre esperado y que ha superado por fin su última lesión muscular, la cuarta desde su llegada a Sevilla.

Maupay tiene tiempo para convencer a Almeyda de que llega preparado para poder viajar y debutar este mismo lunes ante el Mallorca. Teniendo en cuenta que el argentino aún no puede contar con Alexis Sánchez, aunque ya se ha reincorporado al grupo tras su lesión, ni con Januzaj, así como que Alfon ha causado baja en la plantilla al poner rumbo al Villarreal, lo lógico es que el cuerpo técnico no pierda tiempo en incluirlo en la rueda de competición cuanto antes si el jugador viene físicamente apto para jugar ya.

El francés, por sus características, complementa las cualidades de Akor Adams e Isaac Romero, independientemente de que también es un delantero capaz de hacer un buen trabajo defensivo por su generosidad en el desgaste y por su fogosidad.

El Sevilla ha regresado este miércoles a los entrenamientos y ya tiene en mente el partido ante el Mallorca, una cita que debe ser clave para despegarse de la zona de descenso y como continuidad del triunfo ante el Athletic el pasado sábado.