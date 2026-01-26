Tractorada en Sevilla el jueves 29 de enero: estas son las carreteras desde las que los agricultores llegarán a la capital

Sevilla acogerá el jueves 29 de enero una tractorada masiva convocada por ASAJA-Sevilla, COAG Sevilla, UPA Sevilla y Cooperativas Agroalimentarias de Sevilla, en defensa del sector agrario.

La presión apunta a dos frentes que, según el sector, pueden empeorar una situación ya límite: los recortes de la futura Política Agraria Común (PAC) y el acuerdo comercial UE-Mercosur. La movilización se mantiene incluso tras la reciente decisión del Parlamento Europeo de paralizar ese pacto y enviarlo al Tribunal Superior de Justicia (TJUE) de la UE para su revisión.

La acción se enmarca en una oleada nacional de movilizaciones que se extenderá hasta el viernes 30 de enero, con concentraciones en provincias como Valencia, Cádiz, Málaga, Zamora, Valladolid, Bilbao, Vitoria, Logroño, Murcia, Toledo, incluyendo actos simbólicos como un “cocido reivindicativo” en la Puerta del Sol de Madrid.

Tractorada en Sevilla

Convocatoria de la tractorada en Sevilla el jueves 29 de enero / SAJ Sevilla

En Sevilla, las movilizaciones comenzarán a las 8:00 horas desde diferentes puntos de la provincia y confluirán en la Plaza de España a las 11:00 horas, afectando de forma directa a las principales carreteras de acceso a la ciudad:

Cooperativa Productores del Campo (Alcalá del Río) → afectará la A-66 . Recorrido: A-8006,A-8002, Glorieta de los Ferroviarios, Avda. San Jerónimo, Glorieta Olímpica, A-8083, SE-20, Avda. Carlos III, Charco de la Pava, donde se unirá a la columna procedente de Isla Mayor.

→ afectará la . Recorrido: A-8006,A-8002, Glorieta de los Ferroviarios, Avda. San Jerónimo, Glorieta Olímpica, A-8083, SE-20, Avda. Carlos III, Charco de la Pava, donde se unirá a la columna procedente de Isla Mayor. Recinto Ferial de Los Palacios y Villafranca : afectará la AP-4 .

: afectará la . Polígono Industrial El Pilero (Carmona) : afectará la A-4 .

: afectará la . Federación de Arroceros de Sevilla (Isla Mayor): afectará la A-49.

El acto central en la Plaza de España reunirá a tractores, vehículos y personas a pie en una concentración que se espera que se prolongue hasta las 15:00 horas.

Las organizaciones convocantes piden, entre otras demandas: rechazar acuerdos comerciales sin igualdad de condiciones, revertir los recortes de la PAC, garantizar mano de obra suficiente, compensar los altos costes de producción frente a bajos precios y simplificar la burocracia agraria.

¿Qué reclaman los agricultores?

En Andalucía, los principales sindicatos agrarios advierten que los acuerdos comerciales con terceros países, como Mercosur, representan una competencia desleal para los agricultores y ganaderos locales y una amenaza para productos estratégicos como carne de vacuno, cítricos, arroz y aceitunas de mesa.

Además, alertan sobre los efectos de los recortes presupuestarios de la PAC, la subida de costes en fertilizantes y energía y la creciente burocracia que, según señalan, asfixia a las explotaciones familiares.

El sector agrario andaluz hace un llamado a agricultores, ganaderos y ciudadanos para sumarse a estas protestas, que consideran críticas para garantizar la supervivencia del campo y la sostenibilidad de la actividad agrícola en la región.