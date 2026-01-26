De la mala noche de Valentín Gómez a los cabreos inadecuados de Antony
Segunda derrota consecutiva en la semana para la decepción de todos los béticos. El equipo de Pellegrini no fue capaz de competir en su visita al Alavés y encajó sendos goles en los arranques de cada periodo. Sólo fue capaz de recortar con un gol de Abde en la penúltima jugada del partido.
Valentín Gómez | Se notó más que nunca que no es un lateral puro
El primer gol, en el minuto 3, vino por su banda, primero con el duelo perdido con Carlos Vicente y después con el centro de Lucas Boyé para buscar el remate del pelirrojo. A partir de ahí parecía una consigna de Coudet atacar por el sector de su compatriota y le cogieron las espaldas más de una vez, incluso descolocado en ocasiones. Esta vez se notó que no es un lateral puro.
Antony | Los cabreos conviene no exteriorizarlos tanto por el bien del colectivo
Es la segunda vez consecutiva que se marcha al banquillo tras una decisión de Pellegrini y exterioriza su enfado de una manera que no es la mejor para mantener el respeto en la plantilla. Adrián trató de calmarlo y le dio incluso un manotazo. Y si estuviera brillante, pues todavía, pero no.
Abde | Fue el único que acertó en un remate... de puntera
El Betis tuvo algunas llegadas a las inmediaciones de Sivera, sobre todo en la primera mitad a través de Bakambu y también en el penalti sobre el propio Abde que después fue anulado por el VAR. Muy al final, acertó a meter el pie de puntera para sorprender al portero local con habilidad.
Bakambu | No tiene nada que ver con el Cucho Hernández, está claro
Tuvo varias opciones de ponerse mano a mano con el portero alavesista en la primera mitad, entre otras cosas porque supo ganar la posición a las espaldas de los dos centrales, pero sus remates no pudieron ser más ingenuos. Nada que ver con el Cucho Hernández, está claro.
