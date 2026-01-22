Este es el nuevo recorrido del Medio Maratón Sevilla 2026
La carrera de 21.097 metros y cambia su ruta para favorecer una salida más fluida por oleadas de participantes
Este domingo 25 de enero Sevilla volverá a convertirse en el epicentro del atletismo popular con la celebración del Medio Maratón de Sevilla 2026, una de las grandes citas del deporte local. La prueba, considerada tradicionalmente el “hermano menor” del Zúrich Maratón de Sevilla, reafirma año tras año su peso propio y transformará de nuevo las calles de la ciudad en una auténtica fiesta del running, como ya ocurrió en las 30 ediciones anteriores. De hecho, una de las grandes novedades es que hasta 20.000 corredores tomarán la salida el domingo de una carrera que lleva con los dorsales agotados desde hace meses.
Los 20.000 corredores afrontarán los 21.097 metros sobre un recorrido renovado y que ha sido modificado buscando mejorar la salida y hacerla más fluida de manera que se hará por oleadas para facilitar que cada deportista pueda correr a su ritmo desde el comienzo de la prueba. Dicho recorrido combina rapidez, atractivo monumental y un ambiente único a lo largo de todo el trazado.
Novedades en el recorrido del Medio Maratón Sevilla 2026
El recorrido es muy novedoso para los corredores habituales del Medio Maratón de Sevilla. El cambio de dirección en la salida hacia la Avenida de la Palmera provoca que trascurra por la otra parte del Parque de María Luisa y recorra la Ronda Histórica también en dirección contraria, al igual que su paso por La Cartuja.
Otra de las grandes novedades es que la carrera no pasa por Triana y vuelve de su paso por La Cartuja por la Pasarela. También, que vuelva a cruzar hacia Los Remedios por el Puente de San Telmo, en vez de por el Puente de Los Remedios.
Por último, su regreso al centro se hace por la calle Reyes Católicos y de ahí enlaza con la calle Tetuán y no por la zona opuesta del centro histórico y pasando por las Setas, como en las ediciones anteriores.
Así es el recorrido del Medio Maratón de Sevilla 2026
- Salida: Paseo de las Delicias
- Km. 1: Paseo de las Delicias, Glorieta de Méjico, Avenida de la Palmera
- Km. 2: Avenida de la Palmera, Calle Francisco Murillo, Avenida Manuel Siurot
- Km. 3: Avenida Manuel Siurot y Glorieta de Eritaña
- Km. 4: Avenida de la Borbolla, Glorieta Doña María de las Mercedes de Borbón y Orleans
- Km. 5: Calle Juan de Mata Carriazo, Calle José María Moreno Galván, Calle Juan Antonio Cavestany
- Km. 6: Calle Juan Antonio Cavestany, Glorieta Julián Besteiro, Avenida José Laguillo
- Km. 7: Avenida María Auxiliadora, Ronda de Capuchinos, Calle Muñoz León
- Km. 8: Calle Muñoz León, Parlamento de Andalucía, Arco de la Macarena
- Km. 9: Calle Resolana, Glorieta Cayetana Duquesa de Alba, Puente de la Barqueta, Glorieta de Isla Mágica, Calle José de Gálvez,
- Km. 10: Glorieta Luis de Lezana, Calle Juan Bautista Muñoz, Calle Américo Vespucio, Calle Américo Vespucio, Glorieta Jesús Manzanares Japón, Camino de los Descubrimientos
- Km. 11: Camino de los Descubrimientos
- Km. 12: Camino de los Descubrimientos, Pasarela de La Cartuja, Torneo
- Km. 13: Torneo, Paso inferior Plaza de Armas, Calle Arjona, Paseo de Cristobal Colón
- Km. 14: Paseo Cristobal Colón, Plaza de Toros de la Maestranza, Paseo de las Delicias, Puente de San Telmo, Plaza de Cuba, Avenida República Argentina
- Km. 15: Avenida República Argentina, Glorieta República Dominicana, Avenida Blas Infante, Glorieta de Carlos Cano
- Km. 16: Avenida Alfredo Kraus, Glorieta Virgen de la Oliva, Calle Virgen de la Oliva, Calle Santa Fe
- Km. 17: Glorieta República Dominicana, Avenida República Argentina, Plaza de Cuba
- Km. 18: Puente de San Telmo, Paseo de las Delicias, Paseo de Cristobal Colón
- Km. 19: Calle Reyes Católicos, Calle San Pablo, Calle Rioja,
- Km. 20: Calle Tetuán, Plaza Nueva, Ayuntamiento de Sevilla, Avenida de la ConstituciónAvenida de la Constitución, Catedral de Sevilla, Puerta de Jerez, Calle San Fernando
- Km. 21: Calle San Fernando, Plaza Don Juan de Austria, Avenida de El Cid, Glorieta San Diego, Avenida de María Luisa, Glorieta de los Marineros, Paseo de las Delicias
- Meta: Glorieta de las Delicias
