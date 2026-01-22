Este es el nuevo recorrido del Medio Maratón Sevilla 2026

Este domingo 25 de enero Sevilla volverá a convertirse en el epicentro del atletismo popular con la celebración del Medio Maratón de Sevilla 2026, una de las grandes citas del deporte local. La prueba, considerada tradicionalmente el “hermano menor” del Zúrich Maratón de Sevilla, reafirma año tras año su peso propio y transformará de nuevo las calles de la ciudad en una auténtica fiesta del running, como ya ocurrió en las 30 ediciones anteriores. De hecho, una de las grandes novedades es que hasta 20.000 corredores tomarán la salida el domingo de una carrera que lleva con los dorsales agotados desde hace meses.

Los 20.000 corredores afrontarán los 21.097 metros sobre un recorrido renovado y que ha sido modificado buscando mejorar la salida y hacerla más fluida de manera que se hará por oleadas para facilitar que cada deportista pueda correr a su ritmo desde el comienzo de la prueba. Dicho recorrido combina rapidez, atractivo monumental y un ambiente único a lo largo de todo el trazado.

Novedades en el recorrido del Medio Maratón Sevilla 2026

El recorrido es muy novedoso para los corredores habituales del Medio Maratón de Sevilla. El cambio de dirección en la salida hacia la Avenida de la Palmera provoca que trascurra por la otra parte del Parque de María Luisa y recorra la Ronda Histórica también en dirección contraria, al igual que su paso por La Cartuja.

El plano del recorrido de la Media Maratón de Sevilla / Departamento de Infografía

Otra de las grandes novedades es que la carrera no pasa por Triana y vuelve de su paso por La Cartuja por la Pasarela. También, que vuelva a cruzar hacia Los Remedios por el Puente de San Telmo, en vez de por el Puente de Los Remedios.

Por último, su regreso al centro se hace por la calle Reyes Católicos y de ahí enlaza con la calle Tetuán y no por la zona opuesta del centro histórico y pasando por las Setas, como en las ediciones anteriores.

Así es el recorrido del Medio Maratón de Sevilla 2026