La juez Alaya regresa esta noche a Sevilla tras una semana atrapada en la India

La juez Mercedes Alaya, que instruyó las macrocausas y actualmente preside la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, regresa finalmente esta noche a la capital hispalense tras haber permanecido atrapada durante una semana en Jaipur (India), como consecuencia del cierre del espacio aéreo provocado por la guerra en Oriente Próximo, según confirmaron a este periódico fuentes judiciales.

La magistrada, que estaba de viaje en la India con su marido, ha tomado varios vuelos hasta llegar a Sevilla. Así, a lo largo de esta jornada ha tomado un vuelo desde Nueva Delhi a París, y otro desde la capital francesa a Sevilla. La juez y su marido, el abogado Jorge Castro, estaban de viaje de placer en la India con un grupo de españoles, que también están regresando por esta vía. Según las fuentes consultadas por este periódico, el vuelo que trae a este grupo está previsto que aterrice esta noche en el aeropuerto de San Pablo.

El gerente del Hospital Virgen Macarena, Miguel Ángel Colmenero, también se encuentra entre los sevillanos atrapados en Asia, concretamente en Sri Lanka, debido al cierre del espacio aéreo en la región. El directivo estaba en India junto a un grupo de españoles cuando surgieron las restricciones, desde donde lamenta que la embajada española no ofrece "soluciones" para organizar su regreso a España.