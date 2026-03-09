Del error esta vez de Vlachodimos a la titularidad de Alexis Sánchez

El Sevilla volvió a empatar, lo que se puede traducir que sigue sumando y eso debería ser motivo para la satisfacción de todos los sevillistas. Sin embargo, los aficionados se marchaban del Ramón Sánchez-Pizjuán con una sensación agridulce respecto al equipo de Almeyda. Se echó en falta un punto más de ambición para tratar de acumular los tres puntos en un partido que era propicio para ello por las diferentes circunstancias que también rodeaban al Rayo Vallecano.

Vlachodimos | El mejor escribano echa su borrón

Oso se duele en el césped y Vlachodimos coversa con sus defensas. / Julio Muñoz | Efe

Había hecho una buena parada nada más comenzar el partido cuando De Frutos lo fusiló desde el borde del área con total comodidad, pero en el gol cometió tal vez su primer error de bulto desde que defiende la portería sevillista. El balón lo tenía que parar un buen portero y más siendo alto. Midió mal y se lo comió.

Azpilicueta | Otra vez fuera y se nota muchísimo

Azpilicueta se marcha contrariado tras sufrir una nueva lesión muscular. / Antonio Pizarro

Ya está en los últimos pasos de su longeva carrera, pero está claro que es un futbolista fundamental para una defensa tan cogida con alfileres, pero son tantas las lesiones que sus ausencias se comienzan a notar más de la cuenta. Excelente su centro con la izquierda en el 1-0.

Nianzou | Aleluya, un partido notable, sin fallos, y sin lesión

Nianzou anima a Azpilicueta cuando éste se marcha lesionado. / Antonio Pizarro

Tiene todas las condiciones para ser un buen central, eso no lo discute nadie, pero es tan propenso a las lesiones o a los errores individuales que todos los que defienden esa teoría acaban siendo tildados de ingenuos. Esta vez hizo un partido notable, sin fallos y encima aguantó hasta el final.

Alexis Sánchez | Un cabezazo que lastra a todo el equipo

Alexis Sánchez, con los ojos cerrados, pelea un balón con Óscar Valentín, que también los tiene igual. / Antonio Pizarro

El excelente remate en plancha en el derbi de siete días antes parece que le dio el salvoconducto para volver a ser titular para Almeyda. De otra manera no se entiende que tenga que correr desde el minuto 1, pues no le da. Tiene toque, faltaría más, pero no aportó casi nada.