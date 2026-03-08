Persecución policial con dos niños en una moto en las Tres Mil Viviendas de Sevilla

La Policía Local de Sevilla ha interceptado a dos niños de 11 años que circulaban a bordo de una motocicleta de motocross por las calles de las Tres Mil Viviendas. Los menores iban sin casco y protagonizaron una arriesgada persecución con los agentes municipales antes de ser interceptados, según ha informado este domingo el canal oficial de la Policía Local, Emergencias Sevilla.

Durante la persecución, los menores realizaron "todo tipo de maniobras para eludir a los agentes, circulando en sentido contrario y por zonas peatonales, a gran velocidad", añadieron las citadas fuentes. Una vez identificados, los niños fueron llevados con sus padres, pues no tienen la edad mínima de responsabilidad penal, que está fijada en España en los catorce años.

La moto fue intervenida y retirada por la grúa, que la trasladó al depósito municipal de vehículos. Los hechos han ocurrido durante la tarde de este domingo.

Los vecinos de las Tres Mil Viviendas llevan años denunciando las continuas carreras ilegales que se celebran con frecuencia en las calles del barrio. Ya hace unos meses se hizo viral el vídeo de dos niños que circulaban en una moto sin casco por las calles de Sevilla, en concreto por la avenida de Manuel Siurot. Aunque obviamente estaban circulando de manera indebida, al menos en aquella ocasión era una moto pequeña, pero la intervenida este domingo es una moto de cross, que puede alcanzar velocidades elevadas.