La Policía Local buscó a los dos menores que circulaban en una especie de minimoto eléctrica pero no pudo localizarlos

La Policía Local buscó a los dos niños que el pasado miércoles circulaban en una especie de ciclomotor por la avenida de Manuel Siurot -por el carril central de la vía y en dirección al Hospital Virgen del Rocío-, una vez que se recibieron varias llamadas alertando, pero la búsqueda resultó infructuosa, según han confirmado a este periódico fuentes municipales y el delegado del CSIF en la Policía Local, Santiago Raposo.

A preguntas de este periódico, el representante sindical ha defendido la actuación policial que se llevó a cabo tras ser informados de la presencia de los dos niños en ese ciclomotor porque, efectivamente, "transeúntes que iban andando y algún conductor alertaron a la Policía Local a traves del 092 y del 112, y en el momento en el que la Central recepciona las llamadas en abierto, a través de la emisora policial, se lo comunica a todos los efectivos que estaban trabajando, sobre todo, con especial incidencia a los policías de la zona sur" de ciudad.

"Nos consta que varios vehículos patrulla se dirigieron al lugar y estuvieron peinando la zona, y no consiguieron encontrar a estos menores en el ciclomotor", ha añadido Raposo, que ha insistido en que la actuación de la Policía Local "no deja de ser la que se hace con respecto a otras llamadas que entran en el 092". Se trata, ha proseguido el delegado sindical, de vehículo que "está en movimiento, no está en un punto fijo, y es difícil de localizar, y también tenemos que saber qué tiempo transcurrió desde que se está cometiendo el hecho hasta que llaman al 092 o al 112 y a su vez se pasa a las patrullas, pero la Policía Local en ningún momento miró para otro lado, sino que se dirigió a la zona y estuvo buscando a los menores".

"Los menores creen que es un juguete"

Desde el sindicato han explicado que el problema que se encuentran los agentes ante un caso como éste es que cuando la Policía Local se dirige a la zona tiene que "ponderar si merece la pena salir detrás de los menores", porque "pueden tener un accidente y algunos de ellos circulan sin pericia ninguna a la hora de la conducción", lo que puede conducir a provocar un accidente. Se trata, ha concluido, de una situación complicada. "Nosotros intervenimos bastantes motos de este tipo en la zona Sur, hay veces que los pillamos in fraganti y las retiramos. Es una situación cultural, son los padres las que se las compran allí, en esta zona. Son niños y para ellos un juguete, se creen que es un juguete cuando no lo es".

El incidente tuvo lugar alrededor de las 20:00 horas del pasado miércoles, a la altura de un conocido establecimiento de comida rápida. Según Emergencias 112, se recibió un aviso se recibió sobre las 20:25 horas del 10 de septiembre y fue trasladado a la Policía Local, que se hizo cargo del caso. La situación fue grabada por el copiloto de un vehículo que circulaba justo detrás de los pequeños y el vídeo no ha tardado en acumular reproducciones en redes sociales.

En la grabación, la conductora del coche pregunta con visible preocupación: "¿Pero vamos a ver a dónde vais?". Los niños, sin mostrar sorpresa, respondieron que se dirigían a su domicilio. Ante el riesgo, los ocupantes del vehículo les advirtieron de que no podían seguir por la carretera y que debían utilizar la acera.

Las imágenes recogen momentos de tensión y miedo entre los pasajeros del coche al ver cómo los menores, casi sin equilibrio, se mantenían en el carril central de la avenida. Finalmente, tras varios metros de recorrido, los niños cambiaron de carril, aprovecharon una rebaja del bordillo y lograron incorporarse a la acera, sin que se produjeran daños personales ni incidentes mayores.

El vídeo grabado desde el turismo se hizo viral a través de las redes sociales y de los programas de mensajería como Whatsapp, y los propios policías locales que atendieron la llamada y buscaron a los menores constestaron que "el servicio se había atendido", es decir, que habían tratado de localizar a los dos niños.

La rápida difusión del vídeo ha abierto el debate sobre la seguridad vial y el control parental en este tipo de situaciones.