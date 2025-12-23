Estos son los horarios de apertura de los supermercados de Sevilla en Nochebuena 2025
Mercadona, Carrefour y Lidl, entre otros, ajustan su horario en Sevilla para las compras de última hora en Nochebuena
La Nochebuena y el día de Navidad, 24 y 25 de diciembre, marcan dos de las jornadas más especiales del calendario. Son fechas para compartir en familia, reunirse alrededor de la mesa y disfrutar de comidas y cenas en las que los productos frescos y los últimos detalles cobran un protagonismo especial.
En este contexto, muchos sevillanos apuran las compras de última hora antes de sentarse a celebrar. Aunque los supermercados de Sevilla permanecerán cerrados el jueves 25 de diciembre, el miércoles 24 sí abrirán, eso sí, con horarios especiales.
Mercadona
La cadena valenciana abrirá sus supermercados en Sevilla el 24 de diciembre de 09.00 a 19.00 horas. De este modo, cerrará dos horas antes de su horario habitual.
Carrefour
Tanto los hipermercados de San Pablo, Montequinto, Camas y Macarena, como los establecimientos Carrefour Market, abrirán en horario continuado de 09.00 a 19.00 horas durante Nochebuena.
Aldi
La cadena alemana ha confirmado que sus tiendas en la ciudad de Sevilla también abrirán el 24 de diciembre de 09.00 a 19.00 horas, sumándose así al horario generalizado de la mayoría de supermercados.
El Corte Inglés
Los centros de Plaza del Duque, Nervión y San Juan de Aznalfarache abrirán el 24 de diciembre de 10.00 a 20.00 horas, incluido su supermercado, siendo una de las opciones con horario más amplio en Nochebuena.
Lidl
Las tiendas Lidl de Sevilla abrirán igualmente en horario especial de 09.00 a 19.00 horas el 24 de diciembre, facilitando las compras de última hora antes de la cena de Nochebuena.
El Jamón
Todos los supermercados El Jamón en la capital y la provincia mantendrán su apertura el 24 de diciembre de 09.00 a 19.00 horas.
DIA
La cadena DIA ajusta algo más su horario y abrirá sus tiendas en Sevilla el 24 de diciembre de 09.00 a 18.00 horas, cerrando una hora antes que la mayoría de supermercados.
En cualquier caso, se recomienda consultar el horario concreto de cada establecimiento, ya que pueden existir pequeñas variaciones según la ubicación. Planificar las compras con antelación permitirá evitar prisas de última hora y disfrutar con tranquilidad de unas fechas tan señaladas.
