Derbi Real Betis-Sevilla FC: Horario y dónde ver por TV en directo el partido de LaLiga

Llegó la hora del segundo derbi de la temporada en LaLiga. Real Betis Balompié y Sevilla Fútbol Club se verán las caras el próximo domingo 1 de marzo en el Estadio de La Cartuja por segunda vez en la historia en un choque que, como todos los enfrentamientos directos entre estos dos equipos, no dejará indiferente a nadie.

En el caso del combinado bético llegan al partido en una semana algo más mediática que el nervionense. Los del técnico chileno tuvieron un almuerzo de conjura este pasado jueves y el sábado 28 de febrero, día de Andalucía, entrenamiento a puertas abiertas en el estadio de La Cartuja en el que se espera una buena cifra de aficionados que se desplazarán, en un día festivo, con amplio protagonismo para los más pequeños y con una climatología que acompañará. Por su lado, en la carretera de Utrera han querido vivirlo todo con algo más de tranquilidad. No hay información sobre ningún tipo de conjura fuera del césped y no ha habido entrenamiento a puertas abiertas. Como dijo Isaac Romero en rueda de prensa, quieren vivir esta semana como "otra cualquiera" para no desestabilizarse.

Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro

Horario y dónde ver por TV en directo el derbi Betis-Sevilla

El derbi Betis-Sevilla será este domingo 1 de marzo a partir de las 18:30 horas en el Estadio de La Cartuja. Verdiblancos y nervionenses se miden fuerzas en una nueva cita para la historia y los aficionados que no puedan desplazarse al estadio lo podrán seguir por TV en directo a través de DAZN, DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar.

Además, en Diario de Sevilla podrán seguir el minuto a minuto tanto de la previa, con las alineaciones del encuentro en cuanto salgan y todas las noticias, el partido en sí mismo con todo lo que ocurra en el césped de La Cartuja y por supuesto todas las reacciones en zona mixta y rueda de prensa. No es menos importante que en los medios oficiales del conjunto verdiblanco se podrá seguir de forma totalmente gratuita la retransmisión radiofónica del partido en la ya más que conocida iniciativa, 'El Día del Betis', a través de RTV Betis y el Canal de YouTube oficial de los verdiblancos.

Frentes abiertos para el partido

Otro de los aspectos que ha llamado mucho la atención informativa es el caso Almeyda. Durante toda la semana ha habido un gran debate sobre dónde verá el choque el técnico chileno, ya que no puede tener contacto con los jugadores durante el partido. Lo normal sería en uno de los palcos privados de la grada de Preferencia, pero hay voces que lo colocan en uno de los de Fondo. Habrá que esperar hasta el mismo día del partido para conocerlo.

Los rojiblancos llegan de forma algo más holgada al duelo, con cinco puntos de ventaja sobre el descenso gracias a la victoria trascendental y meritoria conseguida en el Coliseum ante el Getafe.