Después de la sanción de siete partidos sobre Matías Almeyda y que ya haya cumplido uno de ellos en el Coliseum ante el Getafe, el entrenador argentino del Sevilla FC tiene que decidir desde dónde va a ver el partido. Se habla mucho de que podría hacerlo desde el vestuario, pero si no, lo normal es que suba a uno de los muchísimos palcos que hay en la grada de Preferencia de La Cartuja y que les mostramos en las imágenes en Diario de Sevilla.