Tres herramientas de IA pronostican el derbi Betis-Sevilla: resultado y goleadores

Desde días antes de que comience la semana del derbi sevillano entre Betis y Sevilla, los aficionados de ambos equipos ya comienzan con sus cábalas, sus apuestas y sus porcentajes a modo de entretenimiento sobre quién es el favorito, quién llega en mejor estado de forma, el posible resultado, los goleadores... Así al menos hacen más amena la espera. En estos últimos años, uno de los elementos que se han incorporado con más frecuencia a esas vías del entretenimiento (e incluso para algunos con un peso supersticioso importante) es la Inteligencia Artificial.

Diario de Sevilla ha querido hacer una prueba con las tres herramientas de IA más conocidas del momento, ChatGPT, Gemini y Grok, entre las decenas y decenas que existen. Se les ha atribuido un texto neutral, comentando la situación futbolística de cada equipo y pidiéndoles un pronóstico porcentual del derbi de este domingo 1 de marzo, un resultado y goleadores.

Deossa disputa el balón con el sevillista Alfon durante el derbi hispalense. / Raúl Caro / Efe

La predicción de ChatGPT para el derbi

"Real Betis 1 – 0 Sevilla. Partido tenso, más de detalles que de intercambio de golpes: Betis con más poso competitivo y mejor momento liguero, y Sevilla con plan más reactivo (línea de cinco / partido largo) y menos generación si le faltan efectivos en la sala de máquinas. El goleador será Cucho Hernández (Betis). Motivo: viene de reaparecer y, según la previa, Pellegrini lo considera su delantero titular para el derbi".

"El porcentaje que tiene cada situación para ocurrir es el siguiente: una victoria del Betis un 51%, un empate un 28% y la victoria del Sevilla un 21%", es la conclusión de esta herramienta.

La predicción de Grok para el derbi

"Esta fue la respuesta de la herramienta de X al mismo texto: "Basado en un análisis exhaustivo de fuentes deportivas como Dimers, OddsShark, Wincomparator, KickOff, StatsInsider, Oddspedia, FanDuel, OddsChecker, BetUS, FOX Sports y SofaScore, entre otras, junto con datos de forma reciente, plantillas, lesiones y rachas de ambos equipos. Resultado exacto del partido: 2-1 a favor del Real Betis. Para el Betis, Pablo Fornals y Cédric Bakambu. Para el Sevilla, Adnan Januzaj. Se espera un partido con pocos goles múltiples por derbi intenso y defensas sólidas".

"El porcentaje que tiene cada situación para ocurrir es el siguiente: una victoria del Betis un 52%, un empate un 25% y la victoria del Sevilla un 23%", es la conclusión de esta herramienta.

Munuera Montero, con el mando de Policía Nacional, el delegado de Campo y el coordinador de seguridad en el derbi. / Antonio Pizarro

La predicción de Gemini para el derbi

"Real Betis 0-0 Sevilla FC. Justificación: Estamos ante un derbi de "supervivencia". El Betis no tiene a sus directores de orquesta para romper defensas cerradas, y el Sevilla llega con una defensa de circunstancias que Almeyda protegerá acumulando gente en el centro del campo. Preveo un partido de mucha brega, interrupciones y miedo a perder en La Cartuja".

"El porcentaje que tiene cada situación para ocurrir es el siguiente: una victoria del Betis un 35%, un empate un 45% y la victoria del Sevilla un 20%", es la conclusión de esta herramienta.