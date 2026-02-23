Carlos Herrera: "Los pregoneros, como los ministros del Interior, somos solidarios entre nosotros"

Esta cuaresma se cumplen 25 años de su Pregón de la Semana Santa de Sevilla, la ciudad que lo tiene como Hijo Adoptivo desde el pasado 30 de mayo. Con tal motivo hablamos de aquel Domingo de Pasión de 2001 en que el contexto era distinto al actual: el alcalde era socialista, todavía se pagaba en pesetas, el Cecop se estaba a punto de estrenar, las Setas de la Encarnación y el rascacielos no existían, los sucesos de la Madrugada de 2000 se querían ver como un hecho aislado y ni mucho menos se registraban cifras de turistas como las de ahora. Hablar de Semana Santa es hacerlo de la ciudad, de la vida, de los recuerdos y de las expectativas.

El periodista Carlos Herrera (Cuevas de Almanzora, Almería, 1956) acude a la tertulia El Zaguán de Diario de Sevilla, que se celebra una vez más en los salones del Real Círculo de Labradores. Hablamos del comunicador de hace 25 años, cuando recibió una bomba de los terroristas de ETA y tuvo que escribir el Pregón mientras volaba de un destino a otro en el tiempoen que cambió de residencia. Comentamos la influencia de la Inteligencia Artificial en el género del pregón que tanto la apasiona, la evolución del comportamiento del público en la fiesta más importante de la ciudad, la obsesión por la seguridad desde aquella primera Madrugada rota... Y, por supuesto, de sus ganas de ser pregonero de nuevo si existiera alguna posibilidad. Herrera, no es ningún secreto, se ofrece al Consejo de Cofradías si fuera necesario. Alto y claro. Sin complejos. Como se evidencia su entusiasmo por vivir con intensidad.