Jaime de los Santos: "En política hace falta leer más, querernos más y un poquito más de guasa"

Un alma libre e inquieta, un torbellino de energía, un ciudadano acostumbrado a convertir en zona apacible los territorios en principio hostiles. Sonriente, locuaz y optimista, virtudes necesarias en una vida pública correosa que afecta no pocas veces a los ámbitos privados.

Historiador del Arte, escritor y vicesecretario de Educación e Igualdad del PP. Forma parte de las famosas sesiones de 'maitines' de los lunes por la mañana, las que, presididas por Alberto Núñez Feijóo, marcan el rumbo del partido cada semana en los temas capitales desde la sede nacional de la calle Génova. Es diputado en el Congreso, donde ejerce de testigo directo de una situación de bloqueo del poder legislativo que tiene a España sin presupuestos desde 2023 y con un Gobierno que funciona a base de Reales Decretos-Ley.

Jaime de los Santos (Madrid, 1978) es autor de dos novelas de éxito, la última se titula El evangelio según Caravaggio (Contraluz). Sus referencias literarias son continuas, lleva a gala su condición de homosexual, político del PP y católico. Dicho alto, claro y sin complejos. Combina bien el ruido tronante de su profesión con la pasión por encerrarse a escribir los escasos fines de semana que tiene libres, lo que supone una suerte de oasis necesario para continuar la travesía. De su etapa de gobernante, a la que no le importaría volver pronto, se queda con una reflexión: "Soy el gay del partido de derechas, además soy católico. Por eso hay quienes se preguntaban con quién se iban a encontrar. Y se encontraban con respeto, sin más".

Tiene una oratoria tan fluida que participa todas las semanas en el programa Espejo Público que presenta Susana Grisso en Antena 3. Hablamos de las relaciones con Vox, la tradicional apropiación de la cultura que hace la izquierda, su paso por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la fiesta de los Toros, el ambiente en los pasillos de la Cámara Baja, el hábito de la lectura en la clase dirigente, la necesidad del sentido del humor, el personaje de Caravaggio que centra su segunda obra, etcétera. Tiene claro que el actual ministro de Cultura no cree en los valores culturales que son propios de España, recuerda los días en que se entendió con Pedro Almodóvar, ensalza el papel de la mujer como lectora ("Ellas leen más que los hombres"), no ve problemas en entenderse con Vox donde sea necesario y denuncia una y otra vez los levantamientos de muros promovidos por Sánchez que impiden el diálogo fluido entre partidos en beneficio del interés general.

La conversación, fluida y amena, tiene lugar en los salones del Real Círculo de Labradores de Sevilla, donde es reconocido y saludado con afecto. Por momentos parece un sevillano más en la sede del club que es un remanso de paz en pleno centro histórico.