El Dioni de Pino Montano pide perdón a sus víctimas pero no devuelve el dinero

Tras varios días sin responder a cientos de llamadas, mensajes y correos electrónicos, después de más de una semana sin dar señales de vida y haciendo sospechar a sus clientes que se había marchado de España, el Dioni de Pino Montano se ha comunicado por carta con las comunidades de propietarios afectadas por su presunto desfalco. Las misivas están fechadas el 10 de febrero, pero no les han llegado a los vecinos hasta la noche de este viernes 13. En ellas, José Manuel Moreno Lucas-Viedma pide perdón a sus víctimas, pero no dice ni que vaya a devolver el dinero ni tampoco aclara qué ha hecho con él.

Este administrador de fincas pidió numerosos créditos a nombre de las comunidades de vecinos que gestionaba, sin informar de ello a los presidentes de las mismas. Luego dejó de pagar los préstamos, dejando a los vecinos con deudas importantes sin que ellos tuvieran conocimiento de nada. No se han enterado de la situación hasta que, hace unos días, han empezado a recibir cartas del banco reclamándoles los impagos mensuales. Teniendo en cuenta que los créditos eran por importes de entre 150.000 y 192.000 euros, aproximadamente, y que hay más de una quincena de comunidades afectadas, puede tratarse de una presunta estafa millonaria.

Lucas-Viedma asegura que asumirá "las responsabilidades plenamente" y exculpa a las comunidades. "Todas las cuotas han sido abonadas íntegramente por mí, sin coste alguno para su comunidad", dice una de las misivas enviadas, a la que ha tenido acceso este periódico. "Ninguna persona de la comunidad ha actuado o participado en la tramitación u obtención de este préstamo", admite el administrador, que continúa diciendo que ha "intentado desde hace varias semanas hacer frente al pago de las cuotas restantes, no consiguiéndolo hasta la fecha".

Por ello, insiste, hace llegar el documento, que firma digitalmente, "para garantizar que la comunidad y sus propietarios no tienen ninguna responsabilidad, ni han obtenido ningún beneficio de dicho préstamo". El Dioni de Pino Montano asegura que enviará la misma carta al banco, y que ha dado instrucciones a su abogado para que "realice las gestiones necesarias tan amplias como en derecho procedan para exonerar a su comunidad de cualquier responsabilidad".

"Siento, de todo corazón, haberles fallado a ustedes como administrador de su comunidad y las molestias que les haya podido ocasionar", concluye la carta de Lucas-Viedma, que en ningún caso hace mención alguna al paradero del dinero del que presuntamente se ha apoderado ni tampoco dice que vaya a devolver nada. Mientras tanto, las comunidades han recibido varias reclamaciones del banco y en algunos casos deben ya entre 8.000 y 10.000 euros.

La Policía Nacional está investigando esta presunta estafa y también se presentó una denuncia en el juzgado de Guardia. Hay en torno a una quincena de comunidades afectadas, la mayoría de ellas del barrio de Pino Montano, aunque también hay en la Macarena y en Juan XXIII. En las últimas horas, según fuentes del caso, también se han sumado otros bloques perjudicados en Sevilla Este y en Camas.