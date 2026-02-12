Un Dioni en Pino Montano: Un administrador de fincas huye con el dinero de sus clientes

Un administrador de fincas de Pino Montano ha emulado al Dioni y ha huido, no con el dinero de un furgón blindado pero sí con el de sus clientes. Este hombre, cuya identidad es José Manuel M. L. V., habría solicitado créditos en nombre de sus administrados, sin que éstos lo supieran, para luego apoderarse de los fondos. Desde hace unos días, está en paradero desconocido y es imposible dar con él. Nadie atiende al teléfono y su oficina, situada en las torres de Nuevo Torneo, está cerrada. Por el momento no se conoce con exactitud la cuantía total del fraude, pero podría ser millonaria, pues pedía préstamos de entre 150.000 y 200.000 euros y hay al menos, que se sepa, siete comunidades afectadas.

La mayoría de ellos son del barrio de Pino Montano, aunque también hay bloques en otras zonas de la ciudad. En Pino Montano son al menos cinco las comunidades que han sufrido esta presunta estafa: dos bloques de la calle Zurcidoras, uno de la calle Jornaleros, otro de Mayorales y otro más de Carroceros. A ellos hay que unirle uno de la calle Avellana, en la Macarena, y otro de Nescania, en Juan XXIII. Tres de estas comunidades han presentado ya una denuncia contra el administrador ante la Policía Nacional y una cuarta lo ha hecho en el juzgado de Guardia. No se descarta que haya más víctimas y que todavía no hayan trascendido o incluso no hayan descubierto la estafa.

Los edificios de la calle Zurcidoras cuyas comunidades se han visto afectadas por la presunta estafa. / Juan Carlos Muñoz

El modus operandi del sospechoso es el siguiente: solicitaba préstamos para reformas o subvenciones en los bloques que administraba, pero lo hacía sin el consentimiento ni la firma del presidente de la comunidad, que desconocía por completo el movimiento de dinero. Luego, presuntamente se transfería el dinero de las cuentas de la comunidad a sus cuentas o a las de alguna sociedad controlada por él. En algunos casos, como en un bloque de la calle Mayorales, las obras se llevaron a cabo y los trabajadores no han cobrado la totalidad de los trabajos. En este bloque hubo vecinos que pagaron más de 3.000 euros de derrama para hacer la obra, sin conocer que el administrador había pedido un crédito para la misma.

De hecho, el préstamo solicitado para este inmueble es, hasta el momento, el más elevado de todos los que se conocen. Es de 192.000 euros y fue pedido el 25 de mayo de 2025. El presidente de esta comunidad presentó ayer la denuncia en la comisaría del distrito Macarena de la Policía Nacional, tras averiguar que el dinero del préstamo se ingresó en una cuenta de la comunidad y que el administrador movió 145.000 de los 192.000 euros a otra de una sociedad inmobiliaria. El sospechoso no sólo se dedica a la administración de fincas, sino que también una empresa dedicada a los servicios inmobiliarios.

La calle Carroceros, donde hay otra comunidad afectada. / Juan Carlos Muñoz

Luego, retiró el dinero en varias transferencias de unos 9.000 euros cada una, algunas de ellas a depósitos cuyo titular era él. En las dos cuentas de la comunidad quedan en total un saldo de unos 500 euros, mucho menos dinero del que había antes del paso de este administrador. Ahora, los vecinos tendrán que hacer frente a una letra de unos 2.000 euros al mes para pagar el crédito, para lo que no hay fondos disponibles en las arcas comunitarias.

En otros casos, como ocurre en otra comunidad de la calle Jornaleros, el préstamo se pidió con el objetivo de solicitar una subvención de la Junta para la instalación de un ascensor. A pesar de que la comunidad inició el procedimiento para pedirla y estaba en un puesto bastante avanzado de la lista de edificios que podrían optar a esta ayuda, luego el administrador no completó el proceso, posiblemente con la finalidad de que no se descubriera la presunta estafa. La sorpresa llegó para los vecinos a principios de esta semana, cuando recibieron un burofax del banco informándoles de los impagos de un crédito que no sabían ni que existía.

El documento está colgado en la pared del rellano del bloque. En él, la entidad bancaria indica que el préstamo se formalizó el 6 de septiembre de 2023 por un importe de 155.000 euros, a través del administrador. El caso es que durante dos años fue pagando las mensualidades, porque no ha llegado ningún requerimiento a la comunidad hasta ahora. El banco informa de que son dos meses los que no se han pagado y que se le deben en total 3.529,92 euros, repartidos en 1.770,60 euros de noviembre de 2025 y 1.769,32 de diciembre del mismo año. Llegará probablemente el de enero en las próximas semanas. "Con el fin de evitar nuevos gastos, perjuicios y molestias, así como el inicio de acciones legales que pudieran corresponder, venimos a requerirle que regularice la situación actual de incumplimiento a la mayor brevedad posible", dice la carta del banco, dirigida al presidente de la comunidad.

Los vecinos de este bloque son casi todos personas de edad avanzada, que tenían mucha ilusión puesta en la subvención para la colocación del ascensor, que ya creen que difícilmente podrán obtener. La nueva administradora de la finca está reuniendo la documentación necesaria para poner el caso en manos de los abogados, y probablemente se unirá a la denuncia que ya está presentada en los juzgados de Guardia. Sostiene que ningún vecino firmó ningún papel solicitando el crédito, por lo que pudo existir presuntamente una usurpación de identidad. Actualmente, las cuentas de la comunidad están a cero.

El abogado Sebastián Marqués García representa a una de las dos comunidades afectadas en la calle Zurcidoras. Es él quien presentó ayer la denuncia en el juzgado de Guardia contra el administrador fugado, que a su juicio podría haber incurrido en los delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental. En este caso, el crédito se pidió el 31 de marzo de 2025 por un importe de 182.000 euros. Dejó de pagarlo el 31 de octubre, por lo que el banco reclama ya tres impagos. Las cuentas de la comunidad están a cero. "No hay registros de esos 182.000 euros. Lo cierto es que se ha contraído un préstamo y no sabemos dónde está el dinero. Es algo que ha de investigarse. He intentado contactar con el administrador para tratar de encontrar alguna solución, pero no ha sido posible, de ahí que hayamos presentado la denuncia ante el juzgado de Guardia", explicó el letrado.

En otra comunidad de Zurcidoras solicitó un préstamo de 150.000 euros, también en marzo de 2025. A raíz de recibir los requerimientos del banco, los vecinos afectados han ido conociendo más casos. Algunas fuentes indicaron que también ha pasado algo similar en otras comunidades que este hombre administraba en la costa de Cádiz, concretamente en Zahara de los Atunes. Este periódico ha intentado contactar con él en reiteradas ocasiones, para ofrecer su versión de los hechos, pero no ha sido posible.

El Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla tiene conocimiento de los hechos a través de dos vecinos, si bien fueron dos comunicaciones verbales y no han formalizado aún una denuncia oficial, según indicaron fuentes de este órgano. La presidenta del Colegio, Mariló García Bernal, comenzó los trámites para abrir un expediente informativo de oficio, un mecanismo de control del que dispone del Colegio, siempre respetando la presunción de inocencia. La apertura del expediente tendrá que ser ratificada este jueves en una junta de gobierno. Igualmente, intentó ponerse en contacto con el administrador, también sin éxito.

El Colegio ha puesto a disposición de los presidentes de las comunidades afectadas a un representante de la corporación, para que les pueda asesorar y resolver cualquier duda. El órgano colegial se reserva también el derecho de iniciar las acciones que considere oportunas, tanto internas (expediente disciplinario y/o expulsión) como legales, entre las que estaría una posible personación como acusación particular en el proceso, "en aras de la defensa de las comunidades que gestionan sus colegiados y el buen nombre de la institución colegial".