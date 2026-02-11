Cultura tiende la mano al Ayuntamiento de Sevilla para los parkings rotatorios en el centro

Detalles que justifiquen un cambio en el Plan General. La delegada territorial de Cultura y Deporte en Sevilla ha asegurado que "se mantienen conversaciones y reuniones con el Ayuntamiento de Sevilla para analizar qué cambios se han producido para plantear esta modificación". Carmen Ortiz se ha pronunciado sobre el frenazo al plan del gobierno municipal para mantener los aparcamientos rotatorios que se encuentran en el Casco Antiguo.

En el informe al que tuvo acceso Diario de Sevilla, la Junta de Andalucía considera que la modificación presentada tiene una incidencia negativa en esta zona de la ciudad, entendiendo que el articulado actual y el esquema de movilidad del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) son más respetuosos con el carácter, identidad y valores que llevaron a la declaración del conjunto histórico de la ciudad como Bien de Interés Cultural (BIC).

"Se trata de un informe de la delegación territorial de Cultura y Deporte en Sevilla en la primera fase de tramitación de Evaluación Ambiental Estratégica de la modificación puntual número 64 del texto refundido del PGOU de Sevilla", detalla la delegada territorial en Radio Sevilla antes de advertir que "sus conclusiones, por tanto, no pueden darse por definitivas porque se está al inicio de la tramitación".

Carmen Ortiz sostiene que "apostamos por el diálogo y la colaboración permanente con otras administraciones con el objetivo de consensuar los mejores proyectos para la ciudadanía". En el informe realizado por el Servicio de Bienes Culturales, dentro del trámite de consultas de la evaluación ambiental estratégica, se concluye que ese cambio propuesto en el articulado contribuye a consolidar una dinámica que dificulta la permanencia de la población residente en el centro, al reducir sus opciones de aparcamiento. “La estrategia persigue la continuidad de la situación existente, que lejos de ayudar a revertir el problema, contribuye a consolidar el proceso de expulsión de los habitantes locales que se ven obligados a buscar fuera del recinto histórico unas soluciones habitacionales que den respuesta a sus necesidades (entre las que se incluye el aparcamiento)”.

La delegada pide al Ayuntamiento que justifique el cambio en el Plan General

"Por esa regla de tres había que sacar los aparcamientos rotatorios del casco histórico de la ciudad. Yo le solicitaría a la Consejería de Cultura que instara a algunos técnicos a que no dijeran tonterías, a que no dijeran tonterías". El alcalde popular sostiene que "estamos hablando de un informe que firma un técnico de la Consejería de Cultura opinando sobre un ámbito que excede a su actuación. No tiene ninguna competencia en esa materia".

Pese a ello, el primer edil desveló que la Gerencia de Urbanismo está ya trabajando en un contrainforme "para resolverlo, pero evidentemente ningún aparcamiento va a desaparecer del casco histórico de Sevilla. Al revés, siguen faltando muchos aparcamientos en el entorno de nuestro casco histórico".

Preguntado por si cree que existe alguna motivación política en este informe, Sanz señaló que "lo único que pido es que no se digan tonterías. Ningún aparcamiento va a salir del casco histórico. Siguen faltando muchas plazas de aparcamiento, no solo en los barrios, de ahí nuestro proyecto de microparking".