De Carmona a la NASA: diez científicas andaluzas que han hecho historia

El 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, es una fecha para algo más que conmemorar: sirve para poner nombres y apellidos a los referentes que muchas niñas aún no ven. La ONU fijó este día en 2015 para impulsar la participación de mujeres y niñas en las áreas científicas. Hoy, recuerda la UNESCO, las mujeres siguen siendo menos de un tercio del personal investigador en el mundo, una brecha que se agranda conforme avanza la carrera científica.

Andalucía, con su red de universidades, hospitales, centros tecnológicos y organismos públicos de investigación, ha dado científicas e investigadoras de primera fila. Algunas de estas profesionales gozan de amplio reconocimiento público, mientras otras mantienen perfiles menos mediáticos pese a que sus trayectorias sostienen avances que afectan a la vida diaria: desde cómo entendemos el cáncer hasta cómo medimos el carbono en el océano o cómo la inteligencia artificial es capaz de conversar en nuestro idioma.

Esta lista de diez científicas andaluzas incluye tanto a pioneras que abrieron puertas históricas (Isabel Ovín, María Castellano, Carmen Maroto Vela) como a profesionales que sostienen hoy la ciencia en primera línea (María José Sánchez, Elena Ceballos, Patricia Villarrubia-Gómez) o la impulsan desde la tecnología global (Pilar Manchón). Todas responden a la pregunta que mueve este 11 de febrero: qué pierde un país cuando la mitad del talento se queda fuera del sistema científico por barreras de género.

Clara Grima: divulgación matemática con rigor académico

Clara Isabel Grima Ruiz (Coria del Río, Sevilla, 1971) es profesora universitaria y una de las divulgadoras de matemáticas más influyentes en España. En el currículum académico figura su doctorado en Matemáticas por la Universidad de Sevilla y su trabajo en áreas como la combinatoria y la geometría computacional. Grima tiene un papel muy activo en la defensa de las matemáticas y ha convertido un territorio históricamente temido por muchos estudiantes, las mates, en un género de masas: libros, árticulos en prensa, charlas y presencia constante en medios.

Es autora o coatura de vario libros de de divulgación científica para niños, como En busca del grafo perdido , Hasta el infinito y más allá o Que las matemáticas te acompañen; y también del blog de divulgación Mati y sus mateaventuras.

En 2018, junto con un equipo multidisciplinar de divulgadores científicos, describió una nueva forma geométrica denominada escutoide. El descubrimiento fue el resultado de una investigación del Departamento de Biología Celular y el Instituto de Biomedicina de la Universidad de Sevilla. Según explicó la misma Clara Grima, el objeto se descubrió "mirando no a los ojos sino a las glándulas salivales de la mosca de la fruta" y teniendo en cuanto los siagramas de Voronoi.

En 2022 fue incluida en la lista Forbes de los 22 protagonistas que cambiarían el año 2022. Y la comunidad matemática española la reconoció en 2024 con la Medalla de la Real Sociedad Matemática Española.

Mercedes Siles: álgebra de alto nivel e igualdad académica

Mercedes Siles Molina (Jaén, 1966) es catedrática de Álgebra en la Universidad de Málaga, especializada en álgebra no conmutativa y teoría de anillos. Su perfil combina investigación teórica de alta complejidad con responsabilidades institucionales de peso: ocupó la presidencia del Comité Español de Matemáticas y la vicepresidenta de la Real Sociedad Matemática Española. También fue directora general de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), el organismo clave en evaluación y acreditación universitaria. Gracias a su presencia en estas instituciones, ha impulsado líneas centradas en ética y género en la academia, como EMEGAE.

En la Universidad de Málaga también lidera líneas estratégicas donde cruza ciencia, ética e igualdad, con proyectos centrados en equilibrios de género en la academia. En pocas palabras: ciencia y reglas del juego. Una combinación poco frecuente y muy relevante cuando se habla de por qué tantas mujeres se quedan por el camino.

Siles ha realizado contribuciones singulares en ámbitos muy diversos. En el de las matemáticas, su trabajo más citado es el libro Leavitt path algebras, único en su campo. En el cultural, ha creado las exposiciones El Sabor de las Matemáticas y Universos Paralelos Dialogando, por las que fue invitada al MoMath (Nueva York).

Mercedes Siles cree firmemente que la ciencia debe acercarse a la sociedad y, con este objetivo, desde 2011 ha estado desarrollando una intensa actividad en el ámbito de la divulgación. Considera que las matemáticas están en todas partes, que participan en cada una de las actividades de la vida diaria y que descubrirlas es un reto que estimula la imaginación y depara sorpresas gratas.

María Castellano: primera catedrática en Medicina Legal

María Castellano Arroyo (Jaén, 1948 - Madrid, 2025) fue pionera en medicina legal y forense. Su reconocimiento es de los que se explican solos: en 1980 se convirtió en la primera mujer catedrática en una Facultad de Medicina en España, en la Universidad de Zaragoza, en el área de Medicina Legal.

Detrás de esa 'primera vez' hay una carrera de fondo: licenciatura en Medicina y Cirugía en la Universidad de Granada (1972), doctorado (1977), oposición como médico forense (1978) y una etapa formativa en Bélgica, en el Instituto de Medicina Legal de Lieja, donde trabajó con marcadores genético-moleculares aplicados a paternidad e identificación de indicios biológicos, cuando el ADN aún no era un recurso habitual en la cultura popular. También fue doctora honoris causa por la Universidad de Jaén y de la Universidad de Extremadura. Y desde 2012, fue miembro de la Real Academia de Medicina.

Sus últimas líneas de investigación fueron: la violencia en el medio familiar, la psiquiatría forense y el derecho sanitario. Su legado es también una advertencia vigente: la evidencia científica no es un adorno en un juicio; es, muchas veces, la diferencia entre la verdad y el ruido.

La Junta de Andalucía anunció en 2018 un contrato doctor con su nombre, pensado para retener talento médico-investigador joven. En el acto de presentación, Castellano reivindicó el papel de las mujeres y en concreto de las mujeres andaluzas, como vanguardia para lograr el avance social.

Como curiosidad, su nombre llegó a aparecer en una edición del juego Trivial.

Pilar Manchón: inteligencia artificial desde Sevilla al mundo

Hija Predilecta de Andalucía desde 2025, Pilar Manchón Portillo (Sevilla, 1972) es uno de los perfiles andaluces con mayor proyección global en inteligencia artificial y tecnologías del lenguaje. Manchón lleva 12 años residiendo en California y desde 2019 es directora de Estrategia de Investigación en Inteligencia Artificial de Google.

Manchón comenzó estudiando Física, pero un accidente deportivo serio le hizo perder el curso. Dejó la carrera, viajó al Reino Unido para aprender inglés y a su regreso se matriculó en Filología Anglo-Germánica. Más tarde completó un máster en ciencia cognitiva y lenguaje natural en Edimburgo y, posteriormente, obtuvo un doctorado en Stanford en lingüística computacional e inteligencia artificial. La propia Manchón ha reconocido que tiene una pasión doble por las ciencias y la tecnología y por las lingüísticas y las humanidades.

Junto a Gabriel Amores, Manchón fundó Indisys, una compañía sevillana de asistentes virtuales. En 2013, Intel adquirió el 100% de la empresa, especializada en sistemas de diálogo inteligente, un caso muy temprano de IA conversacional made in Sevilla comprada por un gigante tecnológico.

Su carrera demuestra que la IA no apareció de la nada hace dos días. Antes de la explosión de los chatbots actuales, ya había ingeniería andaluza trabajando en diálogo humano-máquina, lenguaje natural y asistentes. La trayectoria de Pilar Manchón deja claro que se puede pasar de la universidad y el emprendimiento a la frontera tecnológica mundial sin renunciar al acento ni al origen.

Isabel Ovín: la primera química de España

Isabel Ovín Camps (Carmona, Sevilla, 1887 - 1972) fue la primera mujer licenciada en Química en España (1917) y lo logró en la Universidad de Sevilla.

Su padre murió cuando ella tenía corta edad. Su madre se colocó de dama de compañía de la marquesa de las Torres y, después, de las hijas de Gregorio Marañón. Ovín encontró en estos espacios la atmósfera adecuada para sus inquietudes intelectuales. Pasado unos años, regresó a Carmona con su madre y ésta fundó un colegio.

Ovín se matriculó en Ciencias Químicas en 1913, en un curso con 152 hombres y solo tres mujeres. Al año siguiente fue la única mujer que continuó la carrera. Y aun así, su historia no se queda en el hito académico. Tras licenciarse quiso continuar su formación en Madrid, pero el fallecimiento de su madre la llevaron de vuelta a su tierra para dedicarse a la enseñanza. En su trayectoria como maestra, llegó a ser directora del Instituto Murillo de Sevilla entre los años 1941 y 1945.

Además de científica y docente, Ovín fue la primera mujer concejala del Ayuntamiento de Carmona entre 1927 y 1929, y escribió artículos sobre educación en la prensa local, anticipando debates vigentes sobre formación de las niñas.

El 18 de julio de 1954, el Ministerio de Educación Nacional le concedió la Cruz de Alfonso X el Sabio.

Elena Ceballos Romero: física oceanográfica en proyectos de la NASA

Elena Ceballos (Guadalcanal, Sevilla, 1988), física de la Universidad de Sevilla, ha liderado una investigación centrada en partículas invisibles del universo marino dentro del proyecto EXPORTS, financiado por la NASA, y el programa OTZ (Ocean Twilight Zone) del Woods Hole Oceanographic Institution, uno de los organismos dedicados al estudio de los océanos más destacados del mundo. En este plan ambicioso y de elevado coste económico, Ceballos examina lo que los científicos denominan la 'bomba biológica', un mecanismo natural mediante el cual el océano absorbe dióxido de carbono de la atmósfera. El objetivo principal consiste en identificar estrategias que permitan mitigar los efectos del cambio climático mediante una mejor comprensión de estos procesos marinos.

Ceballos ha pasado buena parte de su trayectoria académica en el extranjero, especialmente en Alemania y Estados Unidos, gracias a becas y programas internacionales que le han permitido crecer personal y profesionalmente.

Tras tres años en Estados Unidos, Ceballos ha podido traer a la Universidad de Sevilla una nueva línea de investigación gracias a los datos que recabó durante su estancia en Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI).

María José Sánchez: epidemiología del cáncer en salud pública

María José Sánchez Pérez (Almería, 1966) dirige desde 2021 el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs.Granada), donde desarrolla una intensa labor científica en el campo de la oncología. Doctora en Medicina por la Universidad de Granada desde 1996 y especialista en Microbiología y Parasitología Clínica, esta investigadora ha publicado más de 150 artículos científicos en los últimos cinco años, consolidándose como una referencia nacional e internacional en epidemiología del cáncer.

Su trayectoria profesional comenzó en 1997 en la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), donde trabajó como becaria de investigación vinculada al Registro de Cáncer de Granada. Tras asumir la Dirección de Investigación entre 2007 y 2016, desde 2009 lidera el Registro de Cáncer de Granada y coordina desde 2013 el Área de Cáncer y la plataforma de Registro de Enfermedades. A lo largo de su carrera ha participado en más de 25 proyectos de investigación de ámbito europeo, nacional y autonómico.

Actualmente, Sánchez ejerce como Investigadora Principal de varios grupos de investigación, incluido uno del CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), del que es coordinadora del Programa de Epidemiología y Control de las enfermedades crónicas desde diciembre de 2017.

Entre los resultados más destacados de su trayectoria investigadora figura la demostración de que el consumo de carnes rojas y carnes procesadas aumenta el riesgo de cáncer colorrectal, mientras que la fibra en la dieta disminuye ese riesgo. Otro hallazgo relevante confirma que la adherencia a las guías de práctica clínica en el diagnóstico y tratamiento de los cánceres de mama, colon-recto y pulmón mejora significativamente la supervivencia de los pacientes.

Ana María Torres: mejora vegetal y biotecnología agraria

Ana María Torres Romero trabaja en el Centro IFAPA Alameda del Obispo de Córdoba como investigadora principal en el área de Mejora Vegetal y Biotecnología. Su labor se centra en ciencia aplicada a la agroalimentación: investigación que impacta en productividad, sostenibilidad y adaptación al clima en sectores estratégicos andaluces.

Desde hace más de 30 años, Ana Torres centra su investigación en la mejora genética de leguminosas, cultivos imprescindibles para la sostenibilidad agrícola, empleando herramientas biotecnológicas como la genómica o la transcriptómica. Compagina la mejora tradicional con el desarrollo de mapas genéticos que permiten identificar genes o regiones del genoma responsables de mejorar su rendimiento o de aportarles resistencia a patógenos. También ha participado en el desarrollo de marcadores de calidad, que permiten seleccionar plantas mejores de modo más rápido y eficiente, como el bajo contenido en taninos o en vicina-convicina, principales factores anti-nutritivos en habas. En colaboración con empresas ha registrado nuevas variedades de habas y desarrollado materiales con nuevas fuentes de resistencia y otros caracteres agronómicos de interés.

Patricia Villarrubia-Gómez: contaminación plástica a escala global

Patricia Villarrubia-Gómez (Marbella, Málaga, 1988) representa un ejemplo de superación y compromiso medioambiental. Esta científica ambiental desarrolla actualmente su doctorado en el Stockholm Resilience Centre de la Universidad de Estocolmo, donde investiga la contaminación por plásticos a escala planetaria. Graduada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Granada, su trayectoria profesional se caracteriza por combinar la investigación científica con el activismo desde perspectivas de género y justicia ambiental.

El origen de su vocación se remonta a 2010, cuando participó como voluntaria en un proyecto de conservación de tortugas marinas con la ONG Cabo Verde Natura 2000. Durante una limpieza de playas en zonas remotas de Boa Vista, fue testigo de cómo estos animales llegaban con lesiones provocadas por redes fantasma y bolsas plásticas. Esta experiencia marcó el inicio de su dedicación profesional a la problemática de la contaminación marina y sus consecuencias en los ecosistemas.

La investigadora ha reconocido en más de una ocasión ser mujer ha condicionado su activismo y su carrera profesional. Su decisión de dedicarse a la ciencia no fue bien comprendida inicialmente en su entorno más cercano, donde lo científico se percibía como un ámbito masculino. Esta realidad, que considera no tan lejana en el tiempo, refuerza su responsabilidad de visibilizar la incorporación de mujeres y niñas en todos los ámbitos, especialmente en el científico y político. Las distintas barreras enfrentadas le han proporcionado una perspectiva diferenciada y un nuevo impulso para establecer objetivos ambiciosos.

Carmen Maroto Vela: microbiología y primera presidenta académica

María del Carmen Maroto Vela (Madrid, 1938) nació en Madrid, pero reside en Granada desde hace décadas y ha desarrollado gran parte de su carrera en Andalucía: en 1973 fue nombrada profesora adjunta en la Universidad de Granada y en 1983 obtuvo la cátedra en Microbiología y Parasitología.

La aportación científica de esta médico se ha vinculado a investigaciones en microbiología y parasitología, con especial atención a virus de transmisión hemática y a técnicas de biología molecular aplicadas a distintos virus (hepatitis, coinfecciones, resistencias). Ha investigado sobre hepatitis A y B, interacciones virales, replicación y transmisión del virus de la hepatitis B y C, cuantificación de la carga viral, aplicación de las técnicas de biología molecular en diferentes virus y estudios de resistencia a antirretrovirus mediante métodos de secuenciación. Sus últimos proyectos de investigación tratan sobre coinfección, SIDA, hepatitis C y sobre la respuesta inmune e inmunología y biotecnología de los virus de transmisión hemática.

En 2004 fue nombrada presidenta de la Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental, siendo la primera mujer en ocupar ese cargo en los más de 260 años de historia de la institución. También recibió la medalla de plata de la Universidad de Granada (2000) y fue nombrada Mujer de Europa ese mismo año.